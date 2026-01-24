Bob Pop contará con la activista Mar Trallero como número dos para las primarias de Barcelona en Comú

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona
El escritor y crítico Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, ha anunciado este sábado que contará con la activista Mar Trallero como número dos en su candidatura a la alcaldía de BComú en las elecciones municipales de 2027 en Barcelona, a través de su canal de difusión. Trallero es activista de la asamblea de barrio de Sant Antoni desde 2014 y actualmente es concejala portavoz de BComú en el Distrito del Eixample. "Como las mejores parejas, somos muy diferentes y ella suple todos mis déficits", ha escrito Bob Pop.

Trallero ha explicado que uno de los principales motivos que la han llevado a dar este paso es pensar en el futuro de sus tres hijos adolescentes: "Quiero que ese futuro que desean pueda ser una posibilidad real: que vivir en el mismo barrio cuando decidan irse de casa no sea un lujo imposible", según recoge un comunicado.

"Quiero formar parte de un proyecto que se abre, que se atreve y que no hace política desde la comodidad, sino desde los cuidados", ha añadido.

La otra candidatura

Pop se enfrentará en las primarias a Pisarello, el candidato oficialista, portavoz en el Congreso y que ya fue primer teniente de alcaldía de Barcelona con Ada Colau. Pop remarcaba la semana pasada que él representa "la práctica" y "la realidad", y que Pisarello encarnaba "la teoría” y “la ficción".

Pisarello tendrá como número dos a la actual concejala de BComú en el Ayuntamiento Carolina Recio, tal y como se anunció el pasado martes.

