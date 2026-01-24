Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACCIDENTE FERROVIARIO

ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica

La multinacional siderúrgica, que suministra el 99% de los carriles de Adif, expresa su voluntad de colaborar con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios

Imagen de archivo de las vías del tren.

Imagen de archivo de las vías del tren. / Ricardo Rubio

Europa Press

Oviedo
La multinacional siderúrgica ArcelorMittal, que suministra el 99% de los carriles de Adif, ha pedido esperar al informe final de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) antes de hacer una valoración sobre la posibilidad de que el carril por el que discurría el tren accidentado en Adamuz (Córdoba) tuviese un defecto de fábrica, según ha afirmado a EFE un portavoz de la compañía.

La misma fuente ha expresado la voluntad de la empresa de colaborar con la CIAF "en todo lo que sea preciso", aunque, por el momento, no se les haya solicitado ninguna información sobre el carril, cuya producción en España por parte de ArcelorMittal se realiza en su planta de Gijón, ha explicado.

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha asegurado que no descarta un defecto de fábrica del carril y, por ello, localizará todos los lotes del mismo tramo de vía en el que descarriló el Iryo siniestrado el pasado domingo y realizará una "auscultación especial" de toda esa remesa de acero.

Así, Adif revisará esos lotes dado que, según informó ayer en rueda de prensa el ministro de Transportes, Óscar Puente, el posible defecto de fábrica del carril es "una de las razones que pueden estar en la hipótesis", pero necesitan un análisis de laboratorio por lo que, mientras tanto, localizarán los carriles porque tienen toda la "trazabilidad de esa partida".

Revisar los lotes afectados

Este viernes el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, aseguró haber recibido la "indicación" del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que se revisen todos los lotes de carril del mismo tramo de vía en el que descarriló el Iryo, siniestrado el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), y avanzó que una "auscultación especial" de toda esa remesa de acero, asegurando que tienen "la trazabilidad de los datos".

Puente aseguró, en esa misma comparecencia, que el posible defecto de fábrica del carril es "una de las razones que pueden estar en la hipótesis", pero necesitan un análisis de laboratorio, por lo que, mientras tanto, localizarán los carriles porque tienen toda la "trazabilidad de esa partida".

Marco de la Peña detalló asimismo que el suministrador del carril es Arcelormittal, "que es 'top' y que suministra el 99 % del carril utilizado por Adif, con estándares totales". No obstante, apuntó a que Puente le ha pedido tener "tener una auscultación especial" de todos esos elementos.

