¿Es Adamuz la evidencia de un Estado en decadencia?

El siniestro ferroviario del pasado domingo cerca de la localidad cordobesa de Adamuz truncó la vida de cuarenta y cinco personas, ha condicionado el devenir de muchas familias y ha cambiado el paso en la política.

Desde los primeros compases, la sintonía institucional entre Gobierno central y Junta de Andalucía ha sido reconocida hasta por los actores implicados. Y visible en las visitas de las autoridades al lugar de los hechos. Yendo juntos. Hablando juntos. Actuando juntos.

Es lo que se espera de la política entendida como un servicio para la ciudadanía. Pero ha sido destacada estos días por lo inusual en otras crisis.

Acabado el luto oficial decretado durante tres días, se desató el combate por el relato. Por fijar el relato que más conviene a cada cual. Una contienda que ya había tenido algunos episodios que invitaban a pensar el camino que seguiría el principal partido de la oposición una vez que Vox responsabilizó desde el principio al Gobierno "corrupto" y "criminal" del siniestro y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo "responsabilidades".

El presidente del Partido Popular denunció el "caos" que recorre el país, mezclando incidencias derivadas por inclemencias meteorológicas -el paso de la borrasca Harry y ahora de Ingrid han provocado fuertes lluvias y vientos en algunas zonas con la consecuente caída de objetos sobre las vías- con la "tragedia" en la alta velocidad. “No son hechos aislados, es un síntoma general de que los servicios públicos esenciales que dependen del Gobierno no están funcionando”.

Para Alberto Núñez Feijóo "el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación". Para el Gobierno la realidad es otra y esgrime que el "gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad por kilómetro ha aumentado en un 43% desde 2018".

Subraya el Ejecutivo que "este mayor gasto no se debe solo al aumento de la red de alta velocidad, sino también a un mayor gasto por kilómetro de alta velocidad. En cambio, durante el gobierno anterior cayó un 10%". Aparece así el argumento de la herencia recibida del Ejecutivo que presidió el popular Mariano Rajoy -y cuyos recortes por la situación financiera también pasaron por servicio ferroviario- y que refrenda incluso desde prisión José Luis Ábalos. Es más, el exministro de Transportes asegura que "por lealtad institucional nunca" desveló requerimientos de seguridad exigidos por la Comisión Europea tras el accidente de Angrois, porque el Gobierno de Pedro Sánchez del que formó parte cumplió con las exigencias europeas y el informe de la Comisión se archivó.

Para algunos, el paso de Ábalos por Transportes - privado de libertad por un supuesto caso de corrupcion e investigado en otros asuntos- está detrás de este accidente. Relacionan contratos firmados en aquella época en la que Koldo García, además de asesor, llegó a figurar como consejero de Renfe -aunque en el ramal de Mercancías- con los materiales usados en las recientes mejoras de las que presume Puente. Para desmontar ese "bulo", en el Gobierno se asegura que el tramo siniestrado "pasó en octubre una prueba geométrica y a finales de noviembre, una prueba dinámica" y que "también se realizó una inspección a pie el pasado 5 de noviembre".

De ahí la insistencia en lo "extraño" del siniestro que mantiene Puente y que respaldan técnicos consulados sobre la forma en la que se ha roto el carril. Las fracturas son "poco habituales" o "muy raras y muy extrañas", esgrimen algunos ingenieros.

Para el ministro, que se ha convertido en la voz del Gobierno y, por tanto, en la persona que asume todo el desgaste de esta crisis, el accidente no se debe a una falta de mantenimiento o controles. "No es el origen", repite cada vez que puede. Y se agarra al "crecimiento exponencial de las inversiones" para el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, que ha pasado de 1.747 millones de euros en 2017 a superar los 5.000 millones en 2025.

El cúmulo de circunstancias de esta semana no solo abre la duda en la eficacia de esas cifras sobre el mantenimiento, sino que, alimentada por Vox, se extienda la sensación de que viajar en España “ya no es seguro", como se remarca una y otra desde el partido que lidera Santiago Abascal.

Un apunte más en la estrategia del caos que nutre Vox a diario y que también abona Feijoó cuando afirma que "el Gobierno no esclarece casi nada, multiplica la inquietud y genera caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden; cuanto más actúan, más asustan”. “No tenemos el mejor ferrocarril de la historia, lo que tenemos es el peor Gobierno de la historia”, remacha.

Unas palabras que tienen más eco social que los números del Ejecutivo para reforzar que “el tren es un medio de transporte sostenible, rápido, accesible, cómodo y seguro” y que “la red ferroviaria española es segura a pesar del aumento en el número de trayectos y viajeros”. Y aportan para su relato que entre 2017 y 2024 el número de accidentes graves se redujo de 26 a 18 y la tasa de accidentes significativos por viajero, un 7 %, hasta el hecho de que “España tiene menos accidentes ferroviarios que países como Alemania, Francia o Italia” y el país está “por debajo de la media europea en la media de accidentes ferroviarios con personas implicadas, pese a contar con la red de alta velocidad más extensa de Europa.”

En resumen, dicen desde La Moncloa, desde 2018, la media anual de accidentes ferroviarios graves o significativos ha descendido un 11% respecto al período 2012 - 2018 pese a que el número de pasajeros ha aumentado más de un 15%.

Una vez identificadas y enterradas las víctimas, el presidente andaluz señaló que "es imprescindible para el restablecimiento de las víctimas y ante el nivel de desconfianza que se ha generado sobre los ferrocarriles", que las investigaciones en marcha "cuanto antes arrojen luz sobre lo ocurrido". Porque el siniestro es tan "grave" que requiere de "máximo rigor y transparencia. Es una exigencia que hace la sociedad española, y es lógica, razonable y oportuna", señaló Juanma Moreno Bonilla.

El Gobierno ha fiado en Puente el relato de los hechos en un momento en el que la indignación crece en la calle - y de la que Abacal se erige como su representante y de ahí el auge de sus réditos electorales- y los sentimientos están a flor de piel por la tragedia. Un ministro que sabe ponerse el traje institucional y trabajar por el bien común pero que regularmente luce un perfil combativo que genera tal rechazo social como aire insufla en las filas socialistas.

Noticias relacionadas

Y con este ambiente se celebrará homenaje de Estado en Huelva, la provincia más afectada por la tragedia, el próximo 31 de enero, del que ya se ha borrado Vox.