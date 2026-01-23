Sánchez comparecerá en el Congreso a petición propia tras amenazar Feijóo con un pleno en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su comparecencia en el pleno del Congreso para informar sobre los últimos accidentes de tren y sobre la "situación actual del servicio ferroviario". Lo ha hecho dos horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le reclamase dar este paso y buscase el apoyo de otros grupos para forzarlo. El próximo martes se iba a votar en la Diputación Permanente. El apoyo de Vox y Junts sería suficiente para ello, pero el jefe del Ejecutivo se ha adelantado así.

Feijóo ha roto definitivamente este viernes la tregua política tras la tragedia, poniendo el foco en la urgencia de explicaciones. No por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, como hasta ahora, sino del propio Sánchez tras acusarlo de un "caos" en el país y de una "falta de información" sobre uno de los mayores accidentes que ha vivido el país.

En el texto de solicitud de comparecencia se avanza la intención de dar cuenta también "de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado". Este pasado jueves lo hizo en la reunión informal del Consejo Europeo, para abordar la relación de la UE con EEUU tras la amenaza anexionista sobre Groenlandia de la Administración de Donald Trump.

La fecha de la comparecencia todavía no ha sido fijada. La petición registrada a primera hora de esta tarde tendrá que ser calificada por la Mesa del Congreso el próximo martes como paso previo para ser ordenada en Pleno. Por otro lado, la comparecencia del ministro de Transportes, también a petición propia, ya está calificada y tendrá que ser ordenada también en Junta de Portavoces.