Las visitas institucionales que ha recibido Illa en el hospital: Rull, Collboni y Dalmau

Hospitalizado desde el sábado pasado por una osteomielitis púbica, la evolución del president Salvador Illa es "favorable", según informa el equipo médico que lo atiende. Desde Presidència insisten en que su prioridad ahora debe ser recuperarse, aunque reconocen que el jefe de la Generalitat no ha dejado de hacer gestiones en una semana especialmente difícil para el Govern por el accidente de tren en Gelida y el posterior caos de Rodalies. Una actividad que ha compaginado con recibir también visitas, algunas de ellas institucionales.

Según ha informado el Executiu, el president recibió este jueves en el hospital Vall d'Hebron al president del Parlament, Josep Rull. Y el día antes, el miércoles, también el alcalde Jaume Collboni lo visitó. Sin embargo, desde Presidència puntualizan que "serán las únicas" que atenderá hasta que sea dado de alta, ya que "necesita hacer reposo" por prescripción médica. El president, aseguran, "agradece" las muestras de apoyo que ha recibido en estos últimos días.

Por parte del Govern sí que lo ha visitado en varias ocasiones el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en quien ha delegado las funciones de president durante su hospitalización y con quien mantiene un contacto permanente. También la consellera de Salut, Olga Pané, que es médico de profesión, ha estado con él en distintas ocasiones durante su hospitalización.

Noticias relacionadas

La consigna que se les ha dado al resto es la de restringir la comunicación presencial para que Illa se centre en su recuperación médica con la expectativa puesta en que la semana que viene pueda continuar con el tratamiento prescrito pero ya desde su domicilio.