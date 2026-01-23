Rufián se suma con un 'tour' valenciano al cóctel de la izquierda

Con los partidos en torno a Sumar repensando su futuro, con Compromís situándose al margen de esa operación, con las confluencias de 2027 todavía por decidir y con uno de los partidos de la coalición valencianista, Iniciativa, en plena renovación de liderazgos llega a la Comunitat Valenciana, como si a la coctelera no le faltaran suficientes elementos, la figura en auge del espacio progresista a nivel estatal, que inclusó amagó con impulsar una plataforma propia y que, para más inri, es manifiestamente independenista, con la diana que supone para determinados argumentarios: Gabriel Rufián.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso estará la próxima semana en un tour valenciano con visita a cuatro municipios de cuatro comarcas distintas: Aldaia (l’Horta), Oliva (la Safor), Onil (l’Alcoià) i Petrer (Vinalopó Mitjà), un carrusel de actos que, según expresan fuentes de la formación, tiene como objetivo "conocer de primera mano las problemáticas que afectan a las clases populares valencianas, los sectores productivos y el tejido empresarial así como abordar una de las principales preocupaciones de la actualidad: las dificultades crecientes en el acceso a la vivienda".

Esquerra Republicana (bajo la marca ERPV) no ha alcanzado en ninguna de las elecciones que ha concurrido en solitario en la Comunitat Valenciana el 1 % de los votos. Su techo, sin contar la confluencia con EU en 2015, está en los 12.000 votos, el 0,5 % del censo. Sin embargo, la irrupción mediática de Rufián en el Congreso y su amague con impulsar una plataforma que reúna a las diferentes formaciones de la izquierda plurinacional añaden picante a su paso por tierras valencianas, con la duda de si los encuentros servirán de un primer testeo de la situación.

"Vuelve, por favor"

El portavoz de ERC no ha dudado en referirse a cuestiones de política valenciana en los últimos meses. Primero en todo lo referente a la dana donde ejerce de portavoz en la comisión de investigación abierta en la Cámara Baja y donde ha tenido duros encontronazos con Carlos Mazón y Salomé Pradas. Pero también han destacado los guiños lanzados hacia Compromís y en especial hacia Mónica Oltra, a quien le dedicó un claro y contundente "vuelve, por favor" cuando la jueza rechazó reabrir el caso por segunda vez hace un mes.

Pese a esta sintonía manifestada por Rufián desde la dimisión de la exvicepresidenta de la Generalitat, nada de esta posible confluencia, de la que Compromís se desmarcó cuando verbalizó sus intenciones, aparece entre las motivaciones señaladas por ERPV en la convocatoria para su tourné valenciana. En estas sí que indican que aprovecharán para "explicar los avances del sistema de financiación que ha conseguido Esquerra en la negociación con el Estado".

Ese nuevo modelo de reparto es uno de los asuntos clave en la política valenciana tras años de perjuicio del actual. La propuesta supondría 3.600 millones extra, un elemento que servirá al dirigente republicano para reivindicar su éxito; no obstante, agitar esta bandera podría hacerle un flaco favor a quienes intentan presionar al Consell para que lo defienda ya que uno de los motivos que Juanfran Pérez Llorca (y todo el PP) ha esgrimido para criticarlo es que lo anunciara Oriol Junqueras a la puerta de la Moncloa tras reunirse con Pedro Sánchez.

Precisamente Junqueras, presidente de la formación, acompañará a Rufián en uno de los actos, la charla en Aldaia. También estarán junto al portavoz en el Congreso los dos dirigentes de ERPV: la secretaria general Júlia Andrés y el presidente del partido en la Comunitat Valenciana Domènec Garcia. Lo que no se sabe es si en su paso por tierras valencianas tendrá compañía de otras formaciones de la izquierda valenciana, en especial, de Compromís. Fuentes de los valencianistas en el Congreso aseguran que Rufián les informó hace 15 días su visita a las cuatro localidades citadas, pero no está previsto que tengan agenda compartida alguna.