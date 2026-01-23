El PP catalán pide la comparecencia de Sàmper en el Parlament por los retrasos en los cursos de formación del SOC

El PP ha registrado este viernes en el Parlament las peticiones de comparecencia del conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, y del director general del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, para que den explicaciones sobre el "problema informático" que mantendrá paralizados, como mínimo hasta el 9 de marzo, los cursos de formación dirigidos a miles de personas desempleadas en Catalunya, según ha avanzado EL PERIÓDICO.

La incidencia ha bloqueado el inicio de los programas de certificación profesional gestionados por centenares de entidades públicas y privadas y ha dejado en el aire la continuidad laboral de numerosos docentes, muchos de ellos abocados a quedarse sin empleo o a la aplicación de expedientes de regulación temporal (ERTE) mientras no se reactive el sistema de subvenciones.

"Esta situación castiga especialmente a los colectivos más vulnerables y frena sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral", lamentan los populares en un comunicado, tras haber registrado varias preguntas por escrito al titular de Empresa para que especifique cuál es el problema concreto, por qué no se ha informado antes de esta situación y cuál será el alcance de los afectados.

Noticias relacionadas

"Catalunya no puede permitirse un Govern fuera de servicio, que convierte un 'problema informático' en un problema social y laboral de primer orden”, ha declarado la portavoz popular en la comisión de Empresa, Míriam Casanova.