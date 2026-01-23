Junts carga contra Paneque por el caos en Rodalies: "Tiene que irse, es una irresponsable"

Junts considera que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no ha hecho una buena gestión de la crisis en Rodalies provocada por el accidente en Gelida del pasado martes. El vicepresidente del partido, Antoni Castellà, ha asegurado que Paneque se ha visto "superada" por la situación y ha pedido que sea relevada del cargo, tal y como aprobó hace meses el Parlament en una votación instada por su partido. "Tiene que irse, es una irresponsable", ha afirmado en una entrevista en SER Catalunya.

Castellà se ha expresado así después de que la consellera haya reconocido en rueda de prensa que no tenía conocimiento de que los maquinistas no estaban dispuestos a reanudar el servicio de trenes este pasado jueves, al no confiar en el buen estado de las vías certificado por Adif. Y también de que haya informado de que en la última revisión, hecha con los maquinistas de Renfe, se han detectado algunas incidencias. "La conselleria le queda grande", ha rematado el también diputado en el Parlament.

En un sentido similar se ha expresado Míriam Nogueras, también vicepresidenta de la formación y portavoz en el Congreso, en una entrevista en TV3. Nogueras ha tachado a Paneque y al ministro Óscar Puente de "incompetentes" y ha pedido la "movilización" de la ciudadanía para expresar su descontento por el funcionamiento del servicio de trenes en Catalunya. Junts, en paralelo, ya ha pedido la comparecencia de la consellera en el Parlament y del ministro en el Congreso y el Senado.

Los posconvergentes acusan al Govern de la Generalitat de "grave incompetencia y falta de liderazgo" y tienen previsto celebrar este sábado una reunión en el sur de Francia para abordar la situación. La formación debía celebrar este fin de semana un consejo nacional en Cardedeu, pero finalmente se ha decidido posponerlo. El presidente de la formación, Carles Puigdemont, ha citado a todos los miembros de la dirección, diputados de todas las Cámaras donde tienen representación y a los representantes de los municipios.