Partido Popular
Feijóo reúne en Génova a su equipo de seguimiento de la "crisis ferroviaria"
Acudirán Juan Bravo, el expresidente de Renfe Pablo Vázquez, Ester Muñoz, Alicia García y diferentes expertos
EFE
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la que llama "crisis ferroviaria" y comparecerá después ante los medios en el primer día tras el levantamiento del luto oficial por el accidente de Adamuz (Córdoba).
Fuentes del PP han informado de que en la reunión se analizará la "crisis" de la red ferroviaria que, a juicio de los populares, está teniendo lugar en España con afectaciones en diferentes puntos y que se ha cobrado la vida de al menos 46 personas.
Además del líder del PP, participarán el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo, el expresidente de Renfe Pablo Vázquez y diferentes expertos en gestión ferroviaria. También asistirán los equipos sectoriales de Congreso y Senado, incluidas Ester Muñoz y Alicia García, portavoces del PP en ambas Cámaras.
Al acabar la reunión, Feijóo comparecerá ante los medios de comunicación desde la sede nacional del partido para hacer una valoración "acerca del difícil momento que atraviesa el país", han apuntado las fuentes del PP.
- Junqueras plantea las condiciones para los presupuestos: la gigafactoría, una línea orbital y una ley de pueblos
- Salvador Illa sufre una osteomielitis púbica y evoluciona favorablemente
- Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso
- La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
- Encuesta CIS: El PP ganaría las elecciones en Aragón sin mayoría absoluta, el PSOE bajaría y Vox tendría la llave
- El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies por el plante de maquinistas
- Soldados españoles a Ucrania: la diferencia entre fuerza de paz y fuerza de disuasión