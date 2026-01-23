Feijóo comparecerá el 2 de febrero ante la comisión de investigación sobre la dana

La Mesa de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia ha citado finalmente para el próximo 2 de febrero por la mañana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tendrá que dar explicaciones sobre sus contactos con el expresident valenciano Carlos Mazón aquellos días, así como sus declaraciones públicas posteriores.

La cita, cuya fecha ha sido acordada este viernes por el órgano rector -con mayoría de PSOE y Sumar- tendrá lugar en plena campaña electoral para las elecciones aragonesas del 8 de febrero. Los partidos que solicitaron la comparecencia del líder de la oposición piden que aclare qué información recibió Feijóo, pues él mismo dijo que había estado informado “a tiempo real” por el expresident esa misma tarde.

Sin embargo, los mensajes aportados por el líder popular al juez de Catarroja que investiga lo sucedido, Nuria Ruiz Tobarra, demuestran que la primera comunicación con Mazón se dio a las 19.59 horas. Eso es poco antes de las 20:11, cuando se mandó la alerta a los móviles y momento en que al menos 156 personas habían muerto y otras 37 estaban en situación crítica. Los whatsapps intercambiados entre los dirigentes también revelan que a las 23.25 horas, Mazón le dijo al presidente popular que ya había "víctimas mortales", pese a que en la comisión, el expresident aseguró que no lo supo hasta la madrugada.

Además, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, la comisión interrogará por segunda vez el 9 de febrero a José Manuel Cuenca, que fue jefe de Gabinete del 'popular' Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat y al que ahora ha vuelto a contratar como asesor para su oficina de expresidente.