Eduard Pujol será el candidato de Junts a la alcaldía de Vilafranca del Penedès (Barcelona)

El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, será el nuevo candidato del partido a la alcaldía de Vilafranca del Penedès (Barcelona) en las próximas elecciones municipales de 2027.
"Vilafranca tiene un potencial desaprovechado y, ante un gobierno de ir haciendo, te preguntas qué puedes hacer para que el pueblo brille", ha dicho en una entrevista de 'el 3 de vuit'.
Pujol, que será ratificado como alcaldable en un acto el 12 de febrero, es el líder de Junts en el Senado desde 2024 y ha sido portavoz del grupo en el Parlament de Catalunya y diputado en el Congreso.
"Oferta de cambio"
"Todo el mundo debe saber que haremos brillar a Vilafranca, porque lo tiene todo para brillar. Ahora bien, esta oferta de cambio no la plantearé como un conflicto con Francisco Romero, este no es mi estilo", ha asegurado en la misma entrevista sobre el actual alcalde, del PSC.
Asimismo, ha apuntado que las municipales del próximo año irán "de ideas, de proyectos" y ha puesto sobre la mesa cuestiones como un campus universitario, la rehabilitación del Teatre Casal o la Zona Deportiva.
Pujol ha afirmado que ha recibido "complicidad e ilusión" tras anunciar su postulación a la alcaldía del municipio y ha expresado su voluntad de aportar su experiencia ante un Ayuntamiento que, a su juicio, ya no ofrece nada nuevo.
