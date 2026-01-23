Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación a la mujer del presidente

La Complutense informa al juez Peinado de que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó 113.509 euros

El centro académico expresó su interés en ejercer acciones civiles derivadas de una presunta apropiación indebida por parte de la mujer del presidente del Gobierno

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 20 / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid
La Universidad Complutense de Madrid ha entregado un informe al instructor del caso Begoña Gómez en el que concluye gasto abonado para el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense de Madrid "asciende a 108.765 euros", según documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La Complutense informa al juez Peinado que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó a la universidad 113.509 euros.

En octubre del pasado año, el centro académico manifestó expresamente su "interés en la defensa de sus intereses y en el ejercicio de las acciones civiles derivadas de delito, en su condición de Administración Pública", si del procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado "resultare responsabilidad penal y civil". Estas manifestaciones se hacen en relación con un presunto delito de apropiación indebida en relación al software desarrollado para el curso de Begoña Gómez, puesto que "el desarrollo del mismo se habría sufragado con dinero de esta Administración Pública".

Mediante estos documentos, la universidad reclama al juez la acumulación desde ahora de los informes emitidos por funcionarios públicos que acreditan y cuantifican el montante de dinero público invertido por esta Universidad en el desarrollo del sistema operativo.

Respuesta de Indra

En otro de los informes dados a conocer este viernes, Indra responde al juez que "no existe" en los sistemas del grupo "ningún acta levantada" por sus "empleados [...] relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org". Tampoco disponen de acta que, "en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al Grupo INDRA) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid".

