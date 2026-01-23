La batalla por Teruel y el foco nacional marcan el inicio de la campaña electoral en Aragón

Ocho partidos, dos sedes para empezar la campaña electoral en Aragón y dos líderes nacionales abriendo camino. Los candidatos a presidir el Gobierno de Aragón se han repartido entre Zaragoza y Teruel para iniciar esta insólita carrera electoral en el primer adelanto de unas elecciones en Aragón. En una cita extraordinaria, ese primer anticipo de la cita con las urnas marcada por los tres días de luto nacional por la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba), el color y el olor del inicio de la carrera electoral al Pignatelli ha cambiado en este enero. La tradicional nocturnidad y el simbolismo de la pegada de carteles a medianoche ha dejado paso a un inicio de la campaña más descafeinado, con poco ambiente, y con unas escenificaciones más pensadas en los vídeos para las redes sociales que en el calor de la celebración de la fiesta de la democracia y de la militancia.

Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) y Alberto Izquierdo (PAR) eligieron Teruel para este primer día en el que se podía pedir el voto a los electores aragoneses. La provincia de Teruel, con 14 diputados en juego, será determinante para la conformación de las Cortes de Aragón a partir del 8 de febrero. La circunscripción turolense es, además, aquella en la que es más barato conseguir un escaño. Bien lo saben los partidos, que se están volcando en esta provincia desde el minuto cero de la campaña electoral.

La socialista Pilar Alegría ha recorrido en Teruel la universidad en la que estudio Magisterio de Educación Primaria, muchos años antes de ser ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez. Y en este inicio de la carrera electoral empañado por el luto reclamó, de nuevo, una campaña "a la altura y digna", en la que se siga recordando a las víctimas.

Después viajó hasta el aeropuerto de Teruel para sacar pecho de su sello socialista y se comprometió a "seguir recorriendo el territorio" aragonés en estos próximos quince días. "Quiero seguir recorriendo el territorio porque es la manera de conocer los problemas de los aragoneses para transformar esos problemas en esperanza y solución", ha defendido la socialista.

En línea con el eslogan de su campaña, Alegría ha destacado que "eso pasa por defender los derechos, seguir mejorando los servicios públicos y por eso el eslogan de la campaña es para gobernar Aragón desde Aragón, con una presidenta a tiempo completo, porque ya hemos tenido un presidente a tiempo parcial".

También desde Teruel, el candidato de Vox Alejandro Nolasco ha participado en una pegada de carteles sin convocatoria a los medios, después de tres días de actividad frenética en los que la extrema derecha no ha respetado el luto nacional. Su líder nacional, Santiago Abascal, siguió volcado en la campaña, con actos en La Puebla de Alfindén por la mañana, y en Huesca, por la tarde. Con un cartel electoral compartido entre el presidente nacional del partido y Nolasco, en estas elecciones autonómicas, Abascal ha vuelto a hablar de Sánchez, dejando de nuevo en un discreto segundo plano los problemas que conciernen a los aragoneses.

Aragón- Teruel Existe ha centrado sus esfuerzos allí donde nació. Su candidato, Tomás Guitarte, ha participado en la tradicional pegada de carteles en la plaza de San Juan, reivindicándose como la única fuerza política nativa turolense, y asegurando que solo su papeleta garantiza a los turolenses que serán escuchados en las Cortes de Aragón.

Y por último Alberto Izquierdo, del PAR, que vive esta campaña en el alambre, con el riesgo de la desaparición asomando en todas las encuestas. El político, natural de Gúdar, sigue recorriendo las carreteras de la provincia para tratar de repetir la hazaña de 2023 y salvar el diputado, contra todo pronóstico. En sus primeras palabras en esta campaña, Izquierdo ha afirmado que es "una vergüenza" que desde que llegó la ultraderecha a la comunidad "no ha habido ni un solo día de paz, de tranquilidad y de buen gobierno". Y ha señalado que el PAR es "la única fuerza política que ha garantizado históricamente la estabilidad de Aragón". Desde su estreno en los 80, cierto es que han formado parte de todos los gobiernos autonómicos.

Hablar de Aragón

"Nosotros hemos decidido que lo importante en estas elecciones es Aragón", de forma que "lo importante no es Koldo, ni Ábalos ni Abascal, aunque él piense que sí; lo importante no es que se acabó la fiesta, ni la política internacional: Lo importante es lo que pasa en Teruel", ha incidido Izquierdo.

El presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, no ha tenido dudas en iniciar la campaña electoral hablando de vivienda, escoltado por las grúas de las promociones de bloques que su gobierno ha lanzado en el zaragozano barrio de Valdespartera. El acceso a la vivienda es el primer problema para los aragoneses y, en los últimos dos años y medio, su gobierno ha hecho bandera de una propuesta política antagónica a la del Gobierno de Sánchez y que busca desbloquear el congestionado mercado inmobiliario.

Su propio adelanto electoral ha impedido que pudiera celebrar una campaña con los pisos acabados y miles de aragoneses estrenando casa a precios más asequibles. Pero aun así, Azcón, arropado por la mayoría de la lista conservadora por la provincia de Zaragoza, aseguró que si repite al frente del Ejecutivo autonómico se construirán al menos 1.000 viviendas públicas al año y que habrá bonificaciones fiscales para la adquisición de casas por parte de jóvenes. Todo ello en una campaña para "hablar de Aragón" y en la que rechazó que "se hable de Pedro Sánchez o Santiago Abascal, porque se presentan Jorge Azcón, Pilar Alegría y Alejandro Nolasco". No mencionó a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

La segunda medida pronunciada por Azcón fue para "facilitar el acceso de los jóvenes". Una propuesta centrada en la fiscalidad: "Me comprometo a que el Presupuesto reducirá los impuestos a pagar por los jóvenes que compren una vivienda, dejando al 50% el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes menores de 36 años en viviendas con un precio inferior a 225.000 euros". Exactamente, las mismas cantidades que ya anunció en el fallido Presupuesto de 2026, presentado el pasado mes de diciembre.

La competencia a la izquierda

Frente al modelo "privatizador" del Partido Popular que representa Jorge Azcón, los candidatos de la izquierda a la izquierda del PSOE pusieron el foco en la defensa de los servicios públicos. Con los ecos de la masiva manifestación por la educación pública del pasado jueves resonando en todas las convocatorias, las candidaturas de Podemos-Alianza Verde, IU Aragón-Movimiento Sumar y Chunta Aragonesista pusieron el foco en la importancia de movilizar al electorado de izquierdas para contrarrestar las políticas conservadoras desplegadas por el Ejecutivo de Azcón.

Desde su sede en la calle Predicadores de Chunta Aragonesista, su candidato Jorge Pueyo ha iniciado la campaña electoral con el lema A favor de Aragón. Con el Ball de Benas, la melodía pirenaica que inspiró el Himno del Riego en el siglo XIX y que a la postre fue la marcha de la II República (y que siguió sonando en el valle, pese a la censura, durante el franquismo), como banda sonora, Pueyo ha salido de la sede acompañado de los cuatro candidatos que completan los primeros puestos de la lista por la provincia, Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mari Carmen Bozal y Adrián Tello.

Su mensaje rezumaba optimismo, con unas encuestas que elevan las expectativas de CHA: "Hoy damos el primer paso para formar una mayoría progresista y aragonesista que frene los recortes del PP con el apoyo de Vox", ha dicho el candidato, que también ha tenido unas palabras para la manifestación masiva por la educación pública vivida el jueves. "Los docentes, familias y alumnos le han dado una lección a Azcón", ha recalcado.

Desde el Teatro Romano de Zaragoza, la candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, también ha tirado del símil educativo para reivindicar la importancia del voto de izquierdas al señalar que cada papeleta significa "un profesor más en los colegios, una sanitaria más y un ladrillo en el muro de contención del fascismo". "Nos enfrentamos a un ciclo en el que se ha agravado la ruta de la privatización de servicios públicos contra los derechos básicos", ha lamentado.

Desde el corazón del barrio de Delicias, la candidata de Podemos-Alianza Verde, María Goicoechea, se ha rodeado de la líder de su partido, Ione Belarra, y del de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, para animar a votar "con valentía" a la formación morada, después de que varias encuestas apunten a su desaparición de las Cortes.

Noticias relacionadas

"Hay que poner a la izquierda aragonesa en pie, que salgan todos los aragoneses a votar sabiendo que tienen una alternativa, una candidatura valiente, con rasmia, que va a defender los derechos públicos para todos y para todas y que va a poner el feminismo en el centro", ha reivindicado la candidata. Para Belarra, "Aragón necesita una izquierda fuerte, una izquierda valiente y feminista", como la que representa su candidata.