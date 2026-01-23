El 7 de febrero
La ANC y el Consell de la República convocan una manifestación contra el "deterioro" de los servicios públicos
El anuncio de la movilización en Barcelona llega tras la crisis de Rodalies de esta semana, fruto del accidente mortal de Gelida en el que falleció un maquinista en prácticas de 27 años
Los partidos cargan contra el Govern por el caos de Rodalies: "Hoy no funciona. Nos han engañado"
El caos ferroviario vivido esta semana, provocado por la paralización del sistema durante 48 horas tras el accidente mortal de Gelida -en el que falleció un maquinista en prácticas de 27 años-, ha llevado a la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y al Consell de la República a convocar una manifestación en Barcelona contra el "deterioro de los servicios básicos". La protesta se celebrará el sábado 7 de febrero bajo el lema "Prou" [basta].
En un comunicado, ambas entidades independentistas explican que la movilización busca denunciar lo que consideran una degradación de los servicios públicos, evidenciada en los últimos días por los problemas en la red ferroviaria, pero extensible -según señalan- a ámbitos como la sanidad o la educación. "La situación actual en el transporte y las infraestructuras, en la sanidad o en la educación es insoportable, y es consecuencia directa del maltrato y la discriminación permanentes que sufrimos por la dependencia del Estado español", sostienen.
La ANC ya convocó en abril de 2025 una manifestación contra el "maltrato de Renfe" en Catalunya, tras varias jornadas de incidencias en Rodalies que derivaron en peticiones de dimisión en el Parlament a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Ahora, las dos organizaciones suman fuerzas para denunciar la situación. Por el momento, ningún partido ha anunciado su adhesión a la convocatoria, aunque ambas entidades hacen un llamamiento "a todo el país" para participar e invitan a sumarse a la ciudadanía, así como a entidades, asociaciones y ayuntamientos, entre otros actores.
