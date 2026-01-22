El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso

En el Palau de la Generalitat ya se temía el colapso que este jueves se ha registrado en la red ferroviaria de Catalunya. El sindicato de maquinistas Semaf ya sugería que consideraba que la infraestructura no estaba bien inspeccionada y que a su parecer no se daban las condiciones para que salieran los trenes. El Govern, según ha podido saber EL PERIÓDICO, decidió mover ficha con Adif para presionar a Renfe y que lograra convencer a los maquinistas de que las marchas blancas habían funcionado y la vía estaba despejada. Es por ello que reclamaron a Adif una suerte de "seguro extraordinario", lo que se tradujo en una carta en la que Adif especificaba que el servicio podría reanudarse.

Una misiva que avanzó este diario y que es inusual porque Adif es una empresa estatal certificada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por lo que tiene las competencias para actuar e inspeccionar sin tener que comunicar por escrito a la Conselleria de Territori que todo estaba en orden. Sobre el papel, Adif daba a las 17.00 horas del miércoles por "operativas todas las líneas de Rodalies a excepción de la R4 Sud entre Sant Sadurní- Martorell y la R-11, en su vía 2 en el tramo entre Caldes y Girona (ambas estaciones excluidas)". Así lo suscribía el presidente de la empresa, Luis Pedro Marco de la Peña, a la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Pero no fue suficiente para que Renfe convenciera al sindicato.

"No será un día fácil", aventuró el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ante los medios, a las 19.30 horas, en una comparecencia pública. Las negociaciones siguieron, pero no fructificaron, ya que los maquinistas han decidido no operar. Aunque la carta era excepcional, los implicados decidieron hacerla entendiendo también que podía permitir que algunos trabajadores consideraran que tenían un seguro institucional para trabajar.

Desde Palau insisten en que la responsabilidad del colapso de este jueves en Rodalies es de Renfe, y por eso han decidido abrir un expediente administrativo a la empresa. "Su obligación es que la red funcione", recalcan fuentes del Govern, y reiteran que no podían ceder a la presión del sindicato y prolongar un parón en las vías cuando había garantías para poder circular con normalidad. Admiten, eso sí, que el impacto emocional del accidente en Adamuz, sumado al descarrilamiento en Gelida, complica las negociaciones.

La estación de Rodalies de Paseo de Gràcia cerrada. / Zowy Voeten

El expediente a Renfe

"Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias", ha espetado a primera hora de la mañana el comisionado por el traspaso de Rodalies, Pere Macias, quien ha insistido en que se han hecho todas las comprobaciones en la infraestructura y que, por lo tanto, no hay razones para que los trenes no circulen, por lo que el Govern exigirá responsabilidades.

En cambio, el secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha pedido un informe exhaustivo que garantice la seguridad antes de reabrir el tráfico. "Todo ese procedimiento no se ha cumplido", ha defendido en una entrevista en Antena 3. "Entendemos la preocupación de los maquinistas y por eso hemos instado a que se reúnan cuanto antes y expliquen sus razones, y que quede claro que, aunque la seguridad está garantizada, aun así no hay servicio", ha señalado Macias.

Noticias relacionadas

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ya ha dejado claro que la operadora presentará alegaciones al expediente administrativo de la Generalitat y ha dicho que está "en comunicación constante" con los sindicatos de maquinistas para poder llegar a un acuerdo que haga posible la recuperación del servicio de Rodalies. "Ellos entienden que la certificación de seguridad de Adif aún no es suficiente", ha admitido. Las negociaciones continúan mientras los trenes permanecen parados.