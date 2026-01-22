El pulso por las consejerías encalla las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura

El PP y Vox volverán a reunirse "próximamente" para retomar las negociaciones de cara a la investidura de María Guardiola, actualmente bloqueadas por el desacuerdo en torno al reparto de consejerías y su presupuesto. Fuentes de la Presidencia de la Junta de Extremadura confirman que los contactos entre ambas formaciones se mantienen activos en un marco de discreción y lealtad mutua tras el choque por la composición de la Mesa de la Asamblea.

"La presidenta ha continuado los contactos con Vox de cara a una reunión que se celebrará próximamente, en los términos de discreción y lealtad mutua que ambas partes nos dimos desde un primer momento", aseguran desde el Ejecutivo en funciones. Con la Cámara ya constituida, PP y Vox disponen de un mes para cerrar el acuerdo, plazo máximo que concede el Reglamento antes de la convocatoria del primer pleno de investidura.

Reparto de consejerías

El principal obstáculo en las conversaciones con el PP se encuentra en la distribución de las consejerías, la asignación presupuestaria de las mismas y la exigencia de una vicepresidencia. Vox ha reiterado que su interés se centra en influir en las políticas relacionadas con el campo, la ganadería y la industria, así como en el endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal y los cambios en el ámbito educativo.

"No queremos que una serie de señores sienten el culo en sillones y no cambien nada", ha asegurado este miércoles el presidente de Vox, Santiago Abascal, que tras el choque en la constitución de la Mesa de la Asamblea mantiene la aspiración de entrar en el Ejecutivo extremeño. "Nuestra vocación es siempre gobernar para cambiar cosas, no para vegetar y no para que el rumbo no sea cambiado", ha señalado.

En declaraciones recogidas por Europa Press en un encuentro organizado por Foro Empresarial en Madrid, Abascal ha reiterado que la presencia de Vox en la Junta de Extremadura es una condición sine qua non para lograr que sus políticas se cumplan, ya que su partido no está para "protestar" o ser la "muleta" del PP, sino que concurre a las elecciones con la intención de gobernar y aplicar su programa.

Guardiola responde

"Está en su mano entrar en el Gobierno", ha respondido a Abascal la propia Guardiola. En la red social X, la presidencia en funciones recuerda que fue ella misma quien a principios de enero puso sobre la mesa esta posibilidad. "No hace falta avisar de algo que está contemplado en las negociaciones iniciadas", ha escrito.

"Las urnas han pedido que dialoguemos. Ahora lo que debemos hacer es materializarlo con normalidad y proporcionalidad", apunta Guardiola a la espera de mantener esa nueva reunión que podría desbloquear las negociaciones.

En la sesión constitutiva de la Asamblea este pasado martes, el PP apoyó a Vox con 10 votos para que la formación pudiera ocupar la secretaría primera de la Mesa. Un "gesto" unilateral que los de Santiago Abascal califican de "migajas" y han interpretado como una "tomadura de pelo" después de que, siempre según la formación, Guardiola se haya negado a hacer concesiones en torno a la Presidencia de la Asamblea y remitiera el pasado viernes una propuesta de acuerdo "insultante y vergonzosa".

Ronda de contactos

En este contexto, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha confirmado ya que agotará el calendario para iniciar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios y proponer candidato a la Presidencia de la Junta. "Ahora tienen que seguir las conversaciones entre los partidos", ha señalado en una entrevista en Canal Extremadura.

Naharro ha considerado que "lo mejor para esta tierra es estabilidad", por lo que a su juicio, los equipos negociadores deben buscar hasta el último momento un acuerdo de estabilidad que permita desarrollar las políticas comprometidas. Para ello, afirma, es necesario "hacer ese ejercicio de apartar un poco lo que nos diferencia y mirar lo que nos une, siempre, para que Extremadura vaya mejor".