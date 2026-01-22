Llorca se topa con Mazón en la búsqueda de diálogo con la izquierda

La primera oferta de Juanfran Pérez Llorca en busca de la "normalidad democrática" se ha acabado topando con su predecesor. La mano que el president tendió verbalmente desde la tribuna de las Corts el día de la investidura se ha materializado 50 días después en carta y cita a los síndics para reunirse en el Palau la próxima semana. Sin embargo, el llamamiento no será correspondido con el apretón de todos los partidos; al menos, salvo sorpresa, ya que Compromís ha condicionado su presencia a que Carlos Mazón deje de ser diputado en el Grupo Popular de las Corts, algo que la cúpula del PPCV no contempla. Tampoco habrá fotografía con la líder del PSPV, Diana Morant, sino con su portavoz en la cámara, lo que los socialistas califican de "cobardía institucional".

Buscar el "máximo consenso respecto a los grandes asuntos", "formar parte de la normalidad democrática" y "asegurar la estabilidad y la gobernabilidad de nuestras instituciones". Son los pilares sobre los que Llorca ha sustentado su primer ofrecimiento claro de diálogo con la oposición y donde podrían entrar temas como la financiación autonómica o la renovación de órganos estatutarios. Hasta ahora todo había sido verbal, gestos que querían marcar un cambio de tendencia, pero su primera materialización llegó en forma de carta a los despachos parlamentarios proponiendo una "reunión de trabajo" a los síndics en el Palau el próximo 27 de enero, dos meses después de su investidura.

"Espero que considere esta iniciativa tan importante y necesaria como yo lo hago, le emplazo a formar parte de la normalidad democrática que nos exigen", señala la carta de Llorca que recibieron cada uno de los grupos cambiando la hora de la cita: a las 10 el PSPV, a las 11 Compromís y a las 12 Vox. Horas después, desde Madrid, Llorca expresó que esperaba que acudieran todos los grupos apelando al "respeto institucional". Sin embargo, ese deseo se cumplirá al 66 % y mientras Vox y PSPV confirmaron asistencia, Compromís fijó a Mazón como condicionante para alcanzar el pleno.

Lo de los voxistas estaba cristalino al ser el principal aliado del Consell, muy lejos del choque que mantienen ambas formaciones en otras autonomías como Extremadura. Por su parte, los socialistas confirmaron que acudirán por "institucionalidad" que como recuerdan fuentes del grupo han hecho siempre que se les ha llamado. Eso sí, fuentes del PSPV critican que el ofrecimiento de reunión haya sido a los síndics y no a la "líder de la oposición", en referencia a la secretaria general, Diana Morant. "Demuestra una cobardía institucional muy sintomática, tanto Ximo Puig como Carlos Mazón se reunieron con los líderes de la oposición durante sus mandatos", añadieron fuentes de la formación.

Los síndics de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, dialogan durante el pleno de las Corts. / José Cuéllar/Corts

Diferente es el caso de Compromís. Su síndic, Joan Baldoví, amagó este miércoles con un plante al fijarle a Llorca una condición para acudir: pedirle el acta de diputado a Mazón, cuya presencia en las Corts consideran que impide la "normalidad democrática". "No es normal que Carlos Mazón continúe de diputado en las Corts, ni que su primera decisión fuera subirle el sueldo . Por eso, como condición previa a cualquier encuentro formal, le plenteo la necesidad de reclamarle el acta de diputado y, si no la entrega, expulsalo de su grupo parlamentario", respondió por escrito el portavoz valencianista.

"Hipócrita hablar de diálogo"

El rechazo de los valencianistas a acudir se alinea a la postura que han mantenido las tres principales asociaciones de víctimas de la dana que han negado cualquier encuentro con Llorca mientras Mazón siga como diputado, lo que evidencia que la figura del expresident continúa limitando el rango de actuación del actual inquilino del Palau. No obstante, Compromís amplió el motivo de la afrenta y afeó a Llorca que es "hipócrita hablar de diálogo y consenso después de haber aceptado toda la agenda de la ultraderecha o haber modificado la Agencia Antifraude y À Punt" para poder elegir sus cargos solo con Vox.

Noticias relacionadas

"Siempre estaremos dispuestos a debatir, por eso, deje de huir de las Corts, devuelva la dignidad al parlamento con la salida de Mazón y demos respuesta a lo que necesita nuestra sociedad", sentenció Baldoví. Esta negativa a la reunión la criticó el PPCV a través de su portavoz adjunta en las Corts, Nieves Martínez, quien lamentó que Compromís "prefiera la foto del 'no' antes que arrimar el hombro por los valencianos". "Tendríamos mucha más fuerza como pueblo valenciano si todos fuéramos a una en las reivindicaciones de lo que realmente necesita nuestra tierra", añadió Martínez, quien consideró que la decisión de Compromís "dice mucho de sus principios y de su forma de entender la política".