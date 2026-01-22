Junts da por hecho que Puigdemont y Junqueras se reunirán para abordar la nueva financiación

"Tienen que encontrar la fecha". Así ha respondido el secretario general de Junts, Jordi Turull, al ser preguntado por la petición de Oriol Junqueras de reunirse con Carles Puigdemont. El líder de los republicanos reveló la semana pasada a través de los medios de comunicación que había instado al posconvergente a verse. El hecho de que lo hiciera público molestó a Puigdemont. La respuesta de Junts en aquel momento fue ambigua y se centró más en visibilizar el enfado por las formas. No obstaste, pasados unos días, Turull ha dado por hecho que los dos líderes se encontrarán: "Ya se hará".

Además, el secretario general de Junts ha revelado que Toni Castellà, vicepresidente del partido y encargado de los asuntos económicos, y Josep Maria Cruset, portavoz adjunto en el Congreso, se entrevistaron antes de Navidad con representantes de ERC que ya les adelantaron las líneas maestras del pacto. "Ha habido reuniones y estamos abiertos a las que hagan falta", ha sostenido.

Turull se ha expresado así desde la sede de la patronal Cecot en Terrassa, con quien se ha citado para explicar su rechazo al modelo de financiación pactado por ERC. Esta ha sido la primera reunión de una ronda de contactos con las patronales y las entidades económicas más representativas de Catalunya para abordar con ellas este debate, tal como explicó EL PERIÓDICO. El secretario general de Junts ha acudido al encuentro acompañado por Castellà y la concejal en Terrassa, Meritxell Lluís, aunque en esta ronda de entrevistas también está previsto que participe la vicepresidenta y portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Turull ha vuelto a insistir en que hay una "oportunidad" irrepetible de conseguir el concierto económico y ha retado de nuevo a ERC a hacer un "frente común" en el Congreso para conseguirlo. "Tenemos que salir a negociar desde la ambición y no desde la resignación", ha señalado. El posconvergente ha recordado que cuando el debate llegue al Congreso registrarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en el que pedirán que Catalunya quede fuera del régimen común, y ha dado por hecho que a partir de aquí se abrirán "negociaciones" en el Congreso.

Jordi Turull, secretario general de Junts, y Xavier Panés, presidente de Cecot / Junts

Reunión con Cecot

La cita en Terrassa también ha servido para que la patronal vallesana trasladara directamente al partido liderado por Puigdemont su posición, expresada ya el lunes públicamente. El presidente de la organización, Xavier Panés, ha afirmado que el pacto alcanzado por ERC no cumple con las "expectativas", pero ha valorado "muy positivamente" que se haya puesto sobre la mesa el debate de la nueva financiación. Por este motivo, ha "animado" a las formaciones catalanas a mejorarlo y a hacer "política en mayúsculas".

Además de con Cecot, el partido tiene previstas más reuniones, como la agendada con el conocido como G8. Esta plataforma está constituida por Pimec, el Cercle d'Economia, el RACC, Barcelona Global, la fundación FemCat, el Col·legi d'Economistes, la Cambra de Comerç de Barcelona y la Fira de Barcelona.

Noticias relacionadas

La histórica patronal catalana, Foment del Treball también tiene previsto verse con los posconvergentes para hablar del nuevo modelo de financiación. Fuentes consultadas por este diario explican que una delegación de Foment, entre la que se encontrará su presidente, Josep Sánchez Llibre, se desplazará la próxima semana a Bruselas para mantener distintas entrevistas con representantes del Parlamento Europeo, informa Gabriel Ubieto. Es habitual que desde la patronal organicen periódicamente misiones a la capital europea y durante las mismas también son conocidos los encuentros entre Sánchez Llibre y Carles Puigdemont.