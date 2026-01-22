Junts constituye un consejo asesor con Geli y De Gispert liderado por Cleries

Junts ha constituido este jueves su Consejo Asesor. Se trata de un órgano de carácter consultivo formado por 16 expolíticos vinculados al partido y liderado por el exsenador Josep Lluís Cleries. Entre los integrantes de este consejo están la expresidenta del Parlament Núria de Gispert y la exconseller Marina Geli, además de Joan Vallvé, Ramon Farré, Joan Granados, Enric Colet, Paco Sancho, Toni Morral, Enric Castellnou, Pere Baltà, Carme Esplugas, Montserrat Ribera, M. Teresa Casanovas, Mia Corominas, Montserrat Roura y Joan Sabanza.

La primera reunión de esta especie de 'consejo de sabios' se ha celebrado en la sede del partido en Barcelona y ha sido encabezada por el presidente de la formación, Carles Puigdemont, que ha intervenido de forma telemática. También han asistido el secretario general de la formación, Jordi Turull, así como la secretaria de organización, Judith Toronjo.

Carles Puigdemont, Jordi Turull, Judith Toronjo y Josep Lluís Cleries; durante la reunión celebrada en la sede de Junts / Junts

Según el partido, este organismo debe "aportar reflexión estratégica y conocimiento especializado", "contribuir al análisis del contexto político y social del país" y también a la "definición de las líneas estratégicas" de Junts. La creación de este Consejo Asesor fue un mandato del último congreso de la formación, celebrado en octubre de 2024. Cleries, como presidente de este ente, tiene un puesto en la ejecutiva del partido.

Este no es el único espacio de este tipo creado por el partido. En el último congreso también se creó un consejo de alcaldes, que se constituyó el pasado mes de noviembre y que está liderado por el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias.