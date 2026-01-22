Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AdamuzRodaliesSiratAP-7Elecciones BarçaTren CartagenaDaniel Vázquez PatiñoPensiónCISPremios Oscar
instagramlinkedin

Partido

Junts constituye un consejo asesor con Geli y De Gispert liderado por Cleries

Junts da por hecho que Puigdemont y Junqueras se reunirán para abordar la nueva financiación

Junts llevará al Parlament una moción que pide un concierto económico para Catalunya

Imagen de la reunión de constitución del Consejo Asesor de Junts celebrada en la sede del partido

Imagen de la reunión de constitución del Consejo Asesor de Junts celebrada en la sede del partido / Junts

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Junts ha constituido este jueves su Consejo Asesor. Se trata de un órgano de carácter consultivo formado por 16 expolíticos vinculados al partido y liderado por el exsenador Josep Lluís Cleries. Entre los integrantes de este consejo están la expresidenta del Parlament Núria de Gispert y la exconseller Marina Geli, además de Joan Vallvé, Ramon Farré, Joan Granados, Enric Colet, Paco Sancho, Toni Morral, Enric Castellnou, Pere Baltà, Carme Esplugas, Montserrat Ribera, M. Teresa Casanovas, Mia Corominas, Montserrat Roura y Joan Sabanza. 

La primera reunión de esta especie de 'consejo de sabios' se ha celebrado en la sede del partido en Barcelona y ha sido encabezada por el presidente de la formación, Carles Puigdemont, que ha intervenido de forma telemática. También han asistido el secretario general de la formación, Jordi Turull, así como la secretaria de organización, Judith Toronjo.

Carles Puigdemont, Jordi Turull, Judith Toronjo y Josep Lluís Cleries; durante la reunión celebrada en la sede de Junts

Carles Puigdemont, Jordi Turull, Judith Toronjo y Josep Lluís Cleries; durante la reunión celebrada en la sede de Junts / Junts

Según el partido, este organismo debe "aportar reflexión estratégica y conocimiento especializado", "contribuir al análisis del contexto político y social del país" y también a la "definición de las líneas estratégicas" de Junts. La creación de este Consejo Asesor fue un mandato del último congreso de la formación, celebrado en octubre de 2024. Cleries, como presidente de este ente, tiene un puesto en la ejecutiva del partido.

Noticias relacionadas

Este no es el único espacio de este tipo creado por el partido. En el último congreso también se creó un consejo de alcaldes, que se constituyó el pasado mes de noviembre y que está liderado por el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico
  2. Junqueras plantea las condiciones para los presupuestos: la gigafactoría, una línea orbital y una ley de pueblos
  3. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  4. Salvador Illa sufre una osteomielitis púbica y evoluciona favorablemente
  5. La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
  6. El CIS publica su encuesta sobre las elecciones autonómicas en Aragón
  7. El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso
  8. La Fiscalía rechaza la personación de la defensa de Julio Iglesias porque aún no ha resuelto sobre su competencia en el caso

Sánchez y Feijóo se juegan en Aragón la dependencia del PP de Vox y la apuesta de los ministros candidatos

Sánchez y Feijóo se juegan en Aragón la dependencia del PP de Vox y la apuesta de los ministros candidatos

Tragedia de Adamuz: la Guardia Civil ampliará pesquisas con el volcado de las cajas negras de los trenes y más declaraciones de testigos

Tragedia de Adamuz: la Guardia Civil ampliará pesquisas con el volcado de las cajas negras de los trenes y más declaraciones de testigos

Junts constituye un consejo asesor con Geli y De Gispert liderado por Cleries

Junts constituye un consejo asesor con Geli y De Gispert liderado por Cleries

Paneque dice que Govern, Renfe y Adif han pactado

Feijóo habla con los maquinistas y cuestiona al Gobierno por no adoptar medidas de seguridad antes de los accidentes

Feijóo habla con los maquinistas y cuestiona al Gobierno por no adoptar medidas de seguridad antes de los accidentes

El Gabinete Antiterrorista de Catalunya alerta sobre la amenaza internacional del supremacismo blanco

El Gabinete Antiterrorista de Catalunya alerta sobre la amenaza internacional del supremacismo blanco

El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso

El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso

Los partidos cargan contra el Govern por el caos de Rodalies: "Hoy no funciona. Nos han engañado"

Los partidos cargan contra el Govern por el caos de Rodalies: "Hoy no funciona. Nos han engañado"