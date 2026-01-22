El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies por el plante de maquinistas

El Govern de la Generalitat ha decidido plantar cara a Renfe y abrir un expediente a la operadora ferroviaria ante el caos desatado este jueves en Catalunya. En una comparecencia la tarde del miércoles, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que asume las funciones como president durante la hospitalización de Salvador Illa, aseguró que hoy se recuperaría "progresivamente" el servicio, pero los trenes no han salido por el plante de los maquinistas, que consideran que no hay garantías de seguridad para que así sea. Es por ello que el comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha anunciado la apertura de este expediente administrativo ante lo que considera un "incumplimiento".

"Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias", ha sostenido. Macias ha insistido en que se han hecho todas las comprobaciones en la infraestructura y que, por lo tanto, no hay razones para que los trenes no circulen, por lo que el Govern exigirá responsabilidades.

En cambio, el secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf, Diego Martín, ha pedido un informe exhaustivo que garantice la seguridad antes de reabrir el tráfico. "Todo ese procedimiento no se ha cumplido", ha defendido en una entrevista en Antena 3. "Entendemos la preocupación de los maquinistas y por eso hemos instado a que ase reúnan cuanto antes y expliquen sus razones, y que quede claro que, aunque la seguridad está garantizada, aun así no hay servicio", ha señalado Macias.

Esta mañana una reunión en la que participarán las operadoras Adif y Renfe, la Conselleria de Territori que pilota la consellera Sílvia Paneque y el sindicato de maquinistas Semaf. "Vamos a intentar poner cuanto antes punto y final a esta situación que no podemos tolerar porque, estando garantizada la seguridad, está afectado el derecho a la movilidad de los ciudadanos", ha alegado Macias, destacando la labor de Adif a la hora de cumplir con la inspección solicitada.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ya ha dejado claro que la operadora presentará alegaciones al expediente administrativo de la Generalitat y ha dicho que está "en comunicación constante" con los sindicatos de maquinistas para poder llegar a un acuerdo que haga posible la recuperación del servicio de Rodalies. "Ellos entienden que la certificación de seguridad de Adif aún no es suficiente", ha admitido.

Noticias relacionadas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado asegurar que hay una huelga encubierta de maquinistas, y ha confiado en que en las próximas horas se podrá retomar el servicio. "Las vías de todo el sistema ferroviario son seguras", ha concluido.