Nueva amenaza

El Gabinete Antiterrorista de Catalunya alerta sobre la amenaza internacional del supremacismo blanco

Los Mossos incrementaron un 17% las acciones preventivas y de vigilancia en periodo navideño

Catalunya decreta el nivel 4 de alerta antiterrorista durante la Navidad

Imagen de la reunión del Gabinete Antiterrorista de Catalunya

Imagen de la reunión del Gabinete Antiterrorista de Catalunya / Mossos

Germán González

Germán González

Barcelona
El Gabinete de Coordinación Antiterrorista se ha reunido este jueves para analizar las amenazas que en este ámbito pueden afectar a Catalunya. En este encuentro se ha concretado que los riesgos actuales se centran en el ámbito yihadista, aunque los representantes policiales han alertado de que cada vez más adquieren relevancia a nivel internacional los peligros relacionados con movimientos nacionalistas vinculados al supremacismo blanco.

En este sentido, mandos de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra asistieron la semana pasada a una conferencia transnacional celebrada en Ottawa (Canadá) sobre el extremismo violento por motivos étnicos o raciales. En este encuentro países como Estados Unidos, Canadá, Japón o Inglaterra expusieron su preocupación por comunidades extremistas violentas nihilistas, tal y como se ha expuesto en la reunión del Gabinete de Coordinación Antiterrorista.

Durante el encuentro, en el que participaron el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y los máximos mandos de Mossos, se hizo una evaluación de la situación internacional actual y se ha recuperado el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, con medidas reforzadas en determinados intereses relacionados con el conflicto israelí-palestino. De esta forma, se harán controles de puntos de interés que pueden ser objeto de posible atentado, como centros de culto, embajadas, consulados o lugares con gran afluencia de personas y turistas como centros comerciales o monumentos.

La reunión también ha servido para hacer balance del operativo policial durante período navideño, en el que se reforzaron los dispositivos policiales de prevención y vigilancia en ejes comerciales, mercados y nodos de transporte aéreo, terrestre y marítimo, especialmente aquellas con mayor afluencia de ciudadanos y tráfico. En concreto, los Mossos aumentaron un 17% las acciones respecto al trimestre anterior. Durante Navidad, los agentes también hicieron controles en centros de culto y actos religiosos, infraestructuras críticas, intereses de Israel y sedes consulares vinculadas con el actual contexto internacional.

El Gabinete de Coordinación Antiterrorista también ha acordado convocar a la Mesa de Coordinación Terrorista para que examine, revise y evalúe las medidas antiterroristas vigentes. Así, se quiere ganar en "máxima eficacia y eficiencia" para dar respuesta ante posibles ataques.

