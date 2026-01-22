El Gabinete Antiterrorista de Catalunya alerta sobre la amenaza internacional del supremacismo blanco

El Gabinete de Coordinación Antiterrorista se ha reunido este jueves para analizar las amenazas que en este ámbito pueden afectar a Catalunya. En este encuentro se ha concretado que los riesgos actuales se centran en el ámbito yihadista, aunque los representantes policiales han alertado de que cada vez más adquieren relevancia a nivel internacional los peligros relacionados con movimientos nacionalistas vinculados al supremacismo blanco.

En este sentido, mandos de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra asistieron la semana pasada a una conferencia transnacional celebrada en Ottawa (Canadá) sobre el extremismo violento por motivos étnicos o raciales. En este encuentro países como Estados Unidos, Canadá, Japón o Inglaterra expusieron su preocupación por comunidades extremistas violentas nihilistas, tal y como se ha expuesto en la reunión del Gabinete de Coordinación Antiterrorista.

Durante el encuentro, en el que participaron el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y los máximos mandos de Mossos, se hizo una evaluación de la situación internacional actual y se ha recuperado el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, con medidas reforzadas en determinados intereses relacionados con el conflicto israelí-palestino. De esta forma, se harán controles de puntos de interés que pueden ser objeto de posible atentado, como centros de culto, embajadas, consulados o lugares con gran afluencia de personas y turistas como centros comerciales o monumentos.

La reunión también ha servido para hacer balance del operativo policial durante período navideño, en el que se reforzaron los dispositivos policiales de prevención y vigilancia en ejes comerciales, mercados y nodos de transporte aéreo, terrestre y marítimo, especialmente aquellas con mayor afluencia de ciudadanos y tráfico. En concreto, los Mossos aumentaron un 17% las acciones respecto al trimestre anterior. Durante Navidad, los agentes también hicieron controles en centros de culto y actos religiosos, infraestructuras críticas, intereses de Israel y sedes consulares vinculadas con el actual contexto internacional.

El Gabinete de Coordinación Antiterrorista también ha acordado convocar a la Mesa de Coordinación Terrorista para que examine, revise y evalúe las medidas antiterroristas vigentes. Así, se quiere ganar en "máxima eficacia y eficiencia" para dar respuesta ante posibles ataques.