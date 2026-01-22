Los partidos cargan contra el Govern por el caos de Rodalies: "Hoy no funciona. Nos han engañado"

Por segundo día consecutivo, el servicio de Rodalies sigue sin operar en todo el territorio catalán tras el accidente mortal de Gelida, pese a que el Govern anunció el miércoles que durante la jornada de este jueves, desde primera hora, se reanudaría "progresivamente" la red ferroviaria. Ante la evidencia de que esto no ha sido así, los partidos de la oposición han salido a cargar contra el Executiu. "Todos los anuncios que hace el Govern con las mejoras del servicio de Rodalies son propaganda, hacen anuncios en vez de dar soluciones, por eso ha explotado", ha declarado el presidente de Junts, Carles Pugidemont, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Hoy los trenes no funcionan, [el Govern] nos ha engañado", había espetado poco antes, el portavoz del grupo parlamentario, Salvador Vergés, en una entrevista en La 2. Puigdemont, como también ha explicado Vergés, ha asegurado que esta situación es "injustificable", pero no "inexplicable", pues considera que todo ello responde a una "incompetencia" del Executiu, que se agrava, según su tesis, por la "dependencia" que tiene hacia la Moncloa y, al mismo tiempo, una falta de liderazgo para exigir la "inversión" necesaria desde Madrid.

"Catalunya no va bien, ya está bien", ha remachado Puigdemont, que ha situado este caos ferroviario como solo un ejemplo de otros servicios que, a su juicio, tampoco "funcionan", como la vivienda, el resto de transportes, la educación o la sanidad. El expresident de la Generalitat también ha cargado contra los partidos que le "apoyan", en referencia a los socios de investidura de Salvador Illa, ERC y Comuns.

Estas dos formaciones, ante la sorpresa de la falta de servicio esta jornada, también han expresado su malestar. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado el escenario y ha aprovechado la situación para presionar al Executiu con el traspaso de Rodalies que su partido pactó con los socialistas y justificar su necesidad. "El Govern de aquellos que dan lecciones de gestión queda retratado. Avanzar hacia la gobernanza de Rodalies es imprescindible", ha escrito en X.

También la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lamentado que Rodalies no sea una "prioridad" del Govern. "Es un grave error anunciar la vuelta a la normalidad si no está garantizada", ha apuntado en redes sociales.

Desde la plataforma X se ha pronunciado asimismo el líder de filas del PP en el Parlament, Juan Fernández: "Es necesario que se den explicaciones inmediatas, transparencia y no liar a la ciudadanía", una petición a la que se ha sumado Vox, partido que también ha anunciado que se adherirá a la huelga general y a las manifestaciones convocadas por los maquinistas el 9, 10 y 11 de febrero en toda España.

Noticias relacionadas