Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaRodaliesHuelga maquinistasTren CartagenaNominaciones OscarGroenlandiaCISElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Tribunales

El ascenso de la jueza que iba a juzgar a López Madrid y Villarejo por agredir a la doctora Pinto obliga a aplazar de nuevo el juicio

El empresario y el comisario jubilado se enfrentan a una petición de 13 años de cárcel tras ser juzgados por cohecho en la Audiencia Nacional

El empresario Javier López Madrid

El empresario Javier López Madrid / Mariscal / EFE

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ascenso a la Audiencia Provincial de Madrid de la jueza Paloma Pereda, hasta esta semana titular de la Plaza número 10 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, obliga a aplazar (por tercera vez) el juicio que iba a celebrarse el próximo 2 de febrero contra el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por presuntos delitos de acoso, amenazas y "lesiones con instrumento peligroso" sufridos por la doctora Elisa Pinto.

López Madrid y Villarejo acaban de ser juzgados en la Audiencia Nacional por un delito de cohecho relacionado con el encargo realizado al policía para hostigar a la dermatóloga, un asunto en el que la Fiscalía no acusaba. Sí lo hace en relación con las agresiones y el acoso, una causa en la que se reclaman penas de 13 años de cárcel para cada uno de ellos, además de una indemnización de 6.000 euros para Pinto por daños morales, más 1.150 euros por las lesiones.

Noticias relacionadas

En una providencia que tiene fecha de este miércoles, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el letrado de la administración de justicia asignado al juzgado que debería juzgar este caso decreta la suspensión del juicio "no habiéndose nombrado, a fecha de hoy, a magistrado o magistrada que sustituya en dicha Plaza", y que será quien busque una nueva fecha para el mismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico
  2. Junqueras plantea las condiciones para los presupuestos: la gigafactoría, una línea orbital y una ley de pueblos
  3. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  4. Salvador Illa sufre una osteomielitis púbica y evoluciona favorablemente
  5. La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
  6. El CIS publica su encuesta sobre las elecciones autonómicas en Aragón
  7. La Fiscalía rechaza la personación de la defensa de Julio Iglesias porque aún no ha resuelto sobre su competencia en el caso
  8. Encuesta elecciones generales España: El PP se recupera a costa del PSOE y Vox

La Audiencia Nacional archiva por segunda vez el espionaje con Pegasus a Sánchez y sus ministros

La Audiencia Nacional archiva por segunda vez el espionaje con Pegasus a Sánchez y sus ministros

Encuesta CIS: El PP ganaría las elecciones en Aragón sin mayoría absoluta, el PSOE bajaría y Vox tendría la llave

Encuesta CIS: El PP ganaría las elecciones en Aragón sin mayoría absoluta, el PSOE bajaría y Vox tendría la llave

Los partidos cargan contra el Govern por el caos de Rodalies: "Hoy no funciona. Nos han engañado"

Los partidos cargan contra el Govern por el caos de Rodalies: "Hoy no funciona. Nos han engañado"

El PP reclama una comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre la tragedia ferroviaria

El PP reclama una comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre la tragedia ferroviaria

El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies por el plante de maquinistas

El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies por el plante de maquinistas

Junts da por hecho que Puigdemont y Junqueras se reunirán para abordar la nueva financiación

Junts da por hecho que Puigdemont y Junqueras se reunirán para abordar la nueva financiación

El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso

El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso

El ascenso de la jueza que iba a juzgar a López Madrid y Villarejo por agredir a la doctora Pinto obliga a aplazar de nuevo el juicio

El ascenso de la jueza que iba a juzgar a López Madrid y Villarejo por agredir a la doctora Pinto obliga a aplazar de nuevo el juicio