Tribunales
El ascenso de la jueza que iba a juzgar a López Madrid y Villarejo por agredir a la doctora Pinto obliga a aplazar de nuevo el juicio
El empresario y el comisario jubilado se enfrentan a una petición de 13 años de cárcel tras ser juzgados por cohecho en la Audiencia Nacional
El ascenso a la Audiencia Provincial de Madrid de la jueza Paloma Pereda, hasta esta semana titular de la Plaza número 10 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, obliga a aplazar (por tercera vez) el juicio que iba a celebrarse el próximo 2 de febrero contra el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por presuntos delitos de acoso, amenazas y "lesiones con instrumento peligroso" sufridos por la doctora Elisa Pinto.
López Madrid y Villarejo acaban de ser juzgados en la Audiencia Nacional por un delito de cohecho relacionado con el encargo realizado al policía para hostigar a la dermatóloga, un asunto en el que la Fiscalía no acusaba. Sí lo hace en relación con las agresiones y el acoso, una causa en la que se reclaman penas de 13 años de cárcel para cada uno de ellos, además de una indemnización de 6.000 euros para Pinto por daños morales, más 1.150 euros por las lesiones.
En una providencia que tiene fecha de este miércoles, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el letrado de la administración de justicia asignado al juzgado que debería juzgar este caso decreta la suspensión del juicio "no habiéndose nombrado, a fecha de hoy, a magistrado o magistrada que sustituya en dicha Plaza", y que será quien busque una nueva fecha para el mismo.
