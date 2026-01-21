Sumar y Podemos reclaman más inversión ferroviaria tras los accidentes en Adamuz y Gelida

Los partidos a la izquierda del PSOE comienzan a reclamar al Gobierno más inversión en la infraestructura ferroviaria tras los dos accidentes fatales que se produjeron en poco más de 48 horas en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), con un balance de al menos 44 fallecidos. La investigación en marcha sobre las causas del siniestro en la línea de alta velocidad que une Madrid y Andalucía ha abierto un debate sobre el estado de las vías. Un debate en el que han entrado Podemos y Sumar, que han pedido una inyección económica al sistema ferroviario.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se ha expresado así en declaraciones en el programa En Boca de Todos, donde ha advertido de "la falta de mantenimiento preventivo", algo de lo que "los sindicatos llevan meses advirtiendo". En este sentido, ha apuntado directamente a la entrada de compañías extranjeras en el sistema ferroviario y a la falta de medidas de apoyo por parte del Ministerio de Transporte: "Desde la liberalización, a la que nos oponemos, circulan más trenes por las vías y debía haber más inversión en mantenimiento preventivo", ha defendido el dirigente y diputado de Castilla y León.

También el grupo parlamentario de Sumar se ha pronunciado sobre el asunto. Su portavoz en la Comisión de Movilidad y Transportes del Congreso, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, ha registrado este miércoles una batería de preguntas dirigidas a Ministerio de Transportes de Óscar Puente, en las que se pregunta sobre la inversión de ADIF en mantenimiento por kilómetro de vía en los últimos diez años, tanto en cercanías como en alta velocidad.

Sumar pide 4.600 millones más

Asimismo, pregunta el aumento de los ingresos de ADIF que ha supuesto la entrada de operadoras privadas en la red, e inquiere también sobre la "previsión de incrementar los ingresos de los operadores privados para mejorar el mantenimiento y paliar las consecuencias del mayor uso de las vías".

En una nota publicada por Compromís, el partido también ha calificado de "insuficiente la mejora del servicio ferroviario en los últimos años" y propone invertir 4.600 millones de euros extra a la mejora del tren.

En este sentido, propone concretamente dos medidas para aumentar los ingresos que permitan aumentar la inversión. La primera es el impuesto al queroseno -el combustible de los aviones- y el fin de las exenciones fiscales a la aviación, una medida que Sumar lleva meses reclamando y que intentó incluir sin éxito en el acuerdo por el cambio climático que selló con el PSOE.

La segunda es una medida anunciada por el propio Pedro Sánchez este verano: la subida del IVA para las primeras clases y para los jets privados. Una propuesta que sin embargo no ha tenido hasta ahora recorrido.