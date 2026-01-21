El Parlament guarda un minuto de silencio por las muertes de Gelida y Palau-Sator

Solo dos días después del minuto de silencio por las víctimas mortales del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), la Mesa del Parlament ha vuelto a convocar a los representantes de la institución en la fachada principal de la Cámara. Encabezados por el presidente Josep Rull, diputados de todos los partidos políticos, menos de Aliança Catalana, han tenido un recuerdo para los dos fallecidos este martes por el temporal. Uno de ellos era un maquinista en prácticas que perdió la vida en un tren de la R4 cuando el convoy chocó con un muro de contención que se había desprendido en Gelida. El otro es un hombre que fue arrastrado por la riera de Palau-Sator.

Además de Rull, han estado presentes dos miembros más de la Mesa: Rosa Maria Ibarra y Judith Alcalá. Por parte de los partidos, han participado Ferran Pedret (PSC), Mònica Sales (Junts), Esther Capella (ERC), Juan Fernández (PP), Joan Garriga (Vox), Jéssica Albiach (Comuns) y Dani Cornellà (CUP).

La unidad exhibida en el exterior, sin embargo, no se ha reproducido dentro de la institución. Las muestras de condolencia expresadas este martes por la noche, tras conocerse el accidente ferroviario, se han transformado hoy en críticas contra el Govern. La oposición ha señalado la falta de inversiones en la red de trenes en Catalunya como principal causa del suceso y ha acusado al Govern de no haber informado correctamente de la suspensión temporal del servicio para comprobar la seguridad de toda la línea.

El siniestro, que dejó también 41 heridos, ha alterado la actividad ordinaria de la Cámara y se han suspendido dos comisiones. Una de ellas es la de Economia, donde la consellera Alicia Romero tenía previsto explicar el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno acordado con ERC y dar cuenta de las explicaciones que la ministra Maria Jesús Montero dio en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada.

Noticias relacionadas

La otra comisión pospuesta es la de interior prevista, donde también estaba citada la consellera de Interior, Núria Parlon, y el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. En paralelo, Parlon ha pedido comparecer a la Cámara para explicar la actuación de los cuerpos de emergencias en el suceso. También la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hecho lo propio, aunque en su caso también lo había reclamado la oposición. Junts ha pedido hasta la dimisión de la consellera.