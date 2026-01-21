Junts inicia una ronda con las patronales para explicar su rechazo al nuevo modelo de financiación

Junts iniciará en los próximos días una ronda de reuniones con las patronales y las entidades económicas más representativas de Catalunya para abordar con ellas el debate del nuevo modelo de financiación, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Su intención es explicar al mundo empresarial los motivos de su rechazo a la propuesta de reforma pactada entre el PSOE y ERC, mientras que las patronales tratarán de convencer a los posconvergentes de que entren a negociar en el Congreso y no dejen pasar esta oportunidad para ampliar los ingresos de Catalunya. La delegación del partido la liderarán el secretario general, Jordi Turull; la vicepresidenta y portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras; y el vicepresidente y encargado de los asuntos económicos, Antoni Castellà.

Desde el más absoluto pragmatismo, y reconociendo las deficiencias que le ve al nuevo sistema puesto encima de la mesa por Hacienda, la patronal vallesana Cecot ha llamado públicamente a Junts a sentarse a negociar y a no hacer descarrilar antes de tiempo el acuerdo. "Si podemos conseguir más dinero, consigámoslo", afirmó el lunes su presidente, Xavier Panés, en un encuentro con periodistas. Ese mismo mensaje tendrá ocasión de trasladárselo en persona a Turull, Nogueras y Castellà, cuando este jueves se desplacen hasta la sede patronal, ubicada en Terrassa. Este será el primer encuentro de una serie de reuniones.

El mundo empresarial ha ido fijando su posición durante los últimos días mediante comunicados y declaraciones. El denominador común, expresado con sus particulares matices, es que los 4.700 millones de euros adicionales que recibiría la Generalitat a partir de 2027 si se aprueba el nuevo modelo suponen un avance, pero que a su vez este es insuficiente. Ahí será donde los distintos empresarios con los que se verá la cúpula de Junts le reclamarán que la formación juegue su partido: que negocien mejoras sobre el pacto para sumarse al acuerdo y venderlo como aceptable, pese a que no cumplirá con la reivindicación del concierto económico como pretende Junts.

Del G8 en Barcelona a Foment desde Bruselas

Además de con Cecot, el partido tiene previstas más reuniones, como la agendada con el conocido como G8, según han confirmado distintas fuentes. Esta plataforma está constituida por Pimec, el Cercle d'Economia, el RACC, Barcelona Global, la fundación FemCat, el Col·legi d'Economistes, la Cambra de Comerç de Barcelona y la Fira de Barcelona. Esta es una alianza variopinta de entidades de distinta dimensión y proyección que agrupan los 'popes' del mundo empresarial catalán (y con especial acento barcelonés).

Algunos de los integrantes del G8 ya se han ido posicionando en el debate sobre la financiación autonómica, si bien la alianza tiene previsto emitir en los próximos días una nota conjunta con un análisis más reposado de su parecer sobre los detalles que ha ido desvelando Hacienda durante la última semana y media.

En el G8 solo participa una de las dos patronales más representativas de toda Catalunya: Pimec. Desde la entidad presidida por Antoni Cañete ni confirman ni desmienten tener un encuentro bilateral fijado en la agenda, si bien reconocen que mantienen "sus contactos habituales" con Junts.

Carles Puigdemont y Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, en un encuentro en Argelers durante la jornada electoral de 2024 / Foment

Quien no participa del G8 es la histórica patronal catalana, Foment del Treball, si bien sus máximos dirigentes también tienen previsto reunirse con los posconvergentes para hablar del nuevo modelo de financiación. Fuentes conocedoras explican que una delegación de Foment, entre la que se encontrará su presidente, Josep Sánchez Llibre, se desplazará la próxima semana a Bruselas para mantener distintas reuniones con representantes del Parlamento Europeo. Es habitual que desde la patronal organicen periódicamente misiones a la capital europea y durante las mismas también son conocidos los encuentros entre Sánchez Llibre y Carles Puigdemont.

Foment ha sido la entidad que más contundentemente ha destacado la "insuficiencia" de la actual propuesta, lo que le ha valido duras críticas por parte del Govern y, especialmente, de su president, Salvador Illa.

Junts llevará al Parlament una moción que pide un concierto económico para Catalunya

La estrategia de Junts

Junts, cuyos votos son imprescindibles para que la propuesta salga adelante en el Congreso, considera que no cumple el principio de ordinalidad y lamenta que la Generalitat no tendrá ningún tipo de capacidad normativa para decidir si quiere modificar los impuestos. Por esta razón, desde el partido han tachado el acuerdo de "engaño". Sin embargo, a pesar del rechazo, ya han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo. En él, defenderán el concierto económico y que Catalunya salga del régimen común, es decir, que no se rija por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Con este movimiento, Junts busca demostrar que tiene su propio planteamiento y evitar quedar alineado con PP y Vox en el 'no' a todo, pero también deja la puerta abierta a una futura negociación con el PSOE y ERC. Al presentar un texto alternativo que ni Alberto Núñez Feijóo ni Santiago Abascal apoyarán, y Junts tampoco dará sus votos a las enmiendas de devolución que presenten estas dos formaciones, el resultado será que la iniciativa seguirá su tramitación parlamentaria.

Es en este punto donde puede abrirse una ventana para que las demandas de las patronales tengan su espacio, y también servirá a Puigdemont para evitar que toda la presión recaiga sobre su partido. La intención de los posconvergentes es que los agentes económicos se sumen a su discurso de que la propuesta es mejorable y que ERC tenga que asumir que el acuerdo no es lo que prometió.

De hecho, la primera muestra de esta estrategia de presión a los republicanos se verá la próxima semana en el Parlament. El grupo de Junts someterá a votación una moción que pide un concierto económico para Catalunya, tal y como avanzó este diario. No es la primera vez que se vota un texto de estas características, de hecho, la última ocasión fue en noviembre. Sin embargo, el contexto ha cambiado. Los republicanos siempre han votado a favor de este plan, pero ahora deberán pronunciarse cuando ya han cerrado el pacto con el Gobierno.