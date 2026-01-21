Paneque y Parlon comparecerán en el Parlament por el accidente de Rodalies en Gelida

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, han solicitado comparecer a petición propia en el Parlament para dar explicaciones sobre el accidente del tren de Rodalies en Gelida del martes. Uno de los maquinistas -que estaba en prácticas- murió y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, al chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía a causa del temporal. Las dos conselleras, junto con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que asume las funciones como president debido a la hospitalización de Salvador Illa por una osteomielitis púbica, se trasladaron al lugar de los hechos al conocer el suceso y desde allí informaron del estado de la situación pasadas las 00.45 horas de la madrugada del miércoles.

Paneque y Parlon han decidido dar el paso de ponerse a disposición de la oposición en la Cámara catalana, como sucede en otras tragedias, ante las críticas de los partidos por el mal funcionamiento del servicio ferroviario en Catalunya, que este miércoles ha quedado totalmente interrumpido para evaluar el estado de la infraestructura tras el temporal y evitar posibles accidentes. Cabe señalar que el martes descarriló otro tren, en este caso entre Maçanet Massanes y Tordera, cuando un tren se salió de la vía al colisionar con una roca caída en el raíl, pero no hubo ningún herido.

El primer partido en afear al Gobierno y a la Generalitat el estado del servicio de trenes ha sido Junts per Catalunya, que ha vuelto a pedir la dimisión de Paneque -que ya fue reprobada por el Parlament- y que comparezca en la Cámara catalana, al tiempo que ha reclamado en el Congreso que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haga lo propio. A esta petición se ha sumado la CUP, que también ha requerido explicaciones del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, y del responsable de la empresa en Catalunya, Ángel Contreras. Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado en un apunte en X al Estado por no invertir lo suficiente en la red catalana.

El tren descarrilado en Gelida, la mañana después del accidente / JORDI OTIX

El comité técnico del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) se reúne durante toda la jornada de hoy en la sede de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública para hacer un seguimiento de la emergencia. A los encuentros asisten Dalmau, Paneque, Parlon, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona. Illa permanece 'conectado' desde el hospital de la Vall d'Hebron, desde donde sigue al minuto la gestión del Govern, tras haber salido de la uci. Según fuentes presentes en la cita, Dalmau ha pedido colaboración institucional y ha instado a Adif y Renfe a redoblar los esfuerzos para recuperar el servicio y la confianza cuanto antes con garantías para los usuarios y trabajadores.

El servicio de Rodalies ha quedado interrumpido y no se reanudará hasta que no se garantice la seguridad y, para ello, maquinistas acompañados de técnicos de Renfe y Adif participarán en "marchas blancas" para revisar la red. Una decisión que Paneque ha justificado ante los periodistas indicando que no se deben "escatimar esfuerzos" y que hay que hacer una comprobación "exhaustiva" de todo el sistema ferroviario.

La jueza de Vilafranca del Penedès se desplazó al lugar del accidente para proceder al levantamiento del cadáver y ya ha iniciado las primeras gestiones de investigación junto con los Mossos d'Esquadra para determinar con exactitud las causas del accidente de Gelida.

El sindicato español de maquinistas ferroviarios Semaf, por su parte, ha convocado una huelga en el sector para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los accidentes en Córdoba, Gelida y Maçanet Massanes.