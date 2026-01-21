Junts, tras el accidente de tren en Gelida: "Lo advertimos desde hace tiempo, ya basta"

Las reacciones políticas al accidente de tren en Gelida se desencadenaron tras conocer el suceso. La mayoría de partidos catalanes lanzó mensajes en la red social X lamentando el accidente y mostrando su pésame por la muerte de un maquinista en prácticas. Pero este miércoles, todavía pendiente de la investigación de las causas -aunque todo apunta a la caída de un muro de contención que impactó con el tren-, las formaciones han empezado a criticar el estado de la red ferroviaria catalana.

El primer partido en hacerlo ha sido Junts per Catalunya. En un apunte en las redes, las siglas adjuntan un cartel en el que se puede leer 'Ya basta', con el logo de Rodalies Catalunya, y el mensaje: "Retrasos constantes, trenes llenos, averías, excusas y accidentes. Lo advertimos desde hace tiempo. Ya basta".

Los posconvergentes, además, han solicitado la comparecencia urgente en el Parlament de la consellera Sílvia Paneque y en el Congreso y el Senado del ministro Óscar Puente. Alegan que deben dar explicaciones por "la crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Catalunya".

La red de Rodalies está actualmente parada, para asegurar el estado de las vías, lo que ha provocado un colapso en varias estaciones de tren. El accidente en Gelida, que provocó la muerte de un maquinista en prácticas de 27 años y otras 41 personas resultan heridas, ocurre solo unos días después del grave accidente en Adamuz (Córdoba).