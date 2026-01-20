La presencia de Vox en la Mesa de la Asamblea no despeja la investidura de Guardiola

La irrupción de Vox en la Mesa de la Asamblea de Extremadura gracias a la cesión de 10 votos del PP no ha servido para desbloquear la investidura de María Guardiola, que con los plazos parlamentarios ya en marcha tras la constitución de la Cámara, sigue pendiente de alcanzar un acuerdo de gobierno con la formación de Santiago Abascal.

"Si nos quieren comprar con migajas van por mal camino", ha afirmado el candidato de Vox, Óscar Fernández, al término de la sesión constitutiva. Fernández ha confirmado que su presencia en la Mesa ocupando la secretaría primera ha sido un "gesto" unilateral del PP y advierte que no cambiará nada respecto a la investidura: "Estamos infinitamente lejos de llegar a un acuerdo", ha señalado tras volver a pedir "respeto" para los 90.000 votantes de Vox en Extremadura.

Manuel Naharro ocupa la Presidencia de la Mesa de la Asamblea de Extremadura tras haber sido designado solo con los votos del PP en la sesión constitutiva. / Javier Cintas

Nuevos desencuentros

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, ha reconocido que su intención era llegar a "un acuerdo global de estabilidad" antes de la Mesa de la Asamblea, que no ha sido posible alcanzar según Vox, porque el PP y la propia Guardiola "no ha querido en ningún momento llegar a hablar" de la Presidencia de la Cámara. "Habría sido una magnífica manera de empezar a andar", ha señalado el diputado de la formación.

La presidenta ha descartado que el PP esté intentando "comprar" a Vox con la secretaría primera de la Mesa y más tarde ha explicado que la cesión de votos se ha producido porque los populares entienden que todos los grupos parlamentarios deben tener presencia en el órgano rector del Parlamento acorde a su representatividad.

"No puede ser que un partido que ha quedado el tercero con un 17% de los votos, que respetamos profundamente, negocie como si hubiera ganado las elecciones, pretendiendo que se cumpla el cien por cien de su programa electoral", ha replicado Guardiola tras repetir que en esa negociación con Vox, el PP ha sido generoso y ha puesto sobre la mesa "concesiones" tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo que se acaba de constituir.

María Guardiola habla con los periodistas. / Javier Cintas

Acuerdo "cuanto antes"

"Podemos seguir trabajando juntos, pero bajando un poquito el suflé y los aspavientos ante los medios de comunicación", ha dicho la presidenta en funciones tras avanzar que solicitará al equipo negociador de Vox una nueva reunión de cara a la negociación de la investidura. "La intención es llegar a un acuerdo y hacerlo cuanto antes", ha señalado. No obstante, ha pedido responsabilidad para negociar y acordar más allá de los procesos electorales que ahora se inician en otras regiones.

"Sin más, los extremeños nos han dado un mandato muy claro y es que haya estabilidad, que dejemos atrás el bloqueo y a eso nos tenemos que dedicar, de verdad que seguimos tendiendo las manos, es lo que vamos a hacer", ha repetido tras asegurar que el PP ha ofrecido a Vox "puestos en el Legislativo, en la Mesa de la Asamblea y también en el Ejecutivo, acordando muchas de las políticas que Vox quiere poner en marcha y, por supuesto, acompañadas del presupuesto".

Naharro, nuevo presidente

El diputado popular Manuel Naharro Torres ha sido elegido presidente de la Asamblea únicamente con los votos del PP, un resultado que ha vuelto a evidenciar las dificultades de la negociación con Vox. La falta de apoyos en la primera votación ha obligado a una segunda vuelta, en la que Naharro ha sido elegido por mayoría simple con los 29 diputados populares.

La sorpresa de la jornada se ha producido en la elección de las secretarías. El PP ha cedido 10 votos a Vox para garantizar su entrada en la Mesa, permitiendo que Beatriz Muñoz Rodríguez ocupe la secretaría primera. Sin ese respaldo, la formación habría quedado fuera, como ya ocurrió en 2023 tras la división de votos entre PSOE y Unidas por Extremadura.

Pese a ese gesto, Vox ha marcado distancias de inmediato. El portavoz parlamentario, Óscar Fernández, ha advertido tras la votación que el acuerdo no implica un cambio de posición respecto a la investidura. "Si nos quieren comprar con migajas van por mal camino", ha dicho. El mensaje ha dejado claro que la cesión institucional no ha alterado las exigencias políticas del partido.

Óscar Fernández, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura. / Javier Cintas

El bloqueo persiste

"Nosotros hemos planteado un acuerdo global y no se ha hablado en ningún momento de la presidencia de la Asamblea porque la señora Guardiola no ha querido llegar a ese punto", ha insistido. Una negativa que se une a la "insultante y vergonzosa" propuesta de acuerdo que los populares le trasladaron a Vox el pasado viernes, por lo que, según Fernández, "todo indica que el PP quiere ir a elecciones nuevamente".

Fernández ha confirmado en su intervención que la intención de Vox es llegar a un acuerdo dentro del marco de negociación "claro y viable" que Guardiola tiene en su mesa, así como entrar a formar parte del nuevo ejecutivo para "pilotar" la ejecución de sus propuestas. Medidas, ha repetido, que no son diferentes a las que vienen defendiendo en Extremadura en los últimos dos años y medio, las que presentaron a los Presupuestos de 2026 o las que han propiciado el acuerdo en la Comunidad Valenciana. "Guardiola no quiere cambios y está metiendo a Extremadura en un callejón sin salida de nuevo", ha reiterado.

Mayoría popular en la Mesa

La composición final de la Mesa ha otorgado al PP una posición de control. Además de la Presidencia, que ocupará Naharro, los populares se han hecho con la vicepresidencia primera, en manos de Domingo Expósito, y con una de las secretarías, que desempeñará María Isabel Babiano. A estos tres puestos se suma el voto de calidad del presidente, lo que refuerza la mayoría del PP en el órgano.

El PSOE y Unidas por Extremadura, por su parte, se han apoyado mutuamente para asegurar su representación. El socialista Eduardo Béjar ha sido elegido vicepresidente segundo con los votos de ambas formaciones, mientras que Francisco Llera ha ocupado la secretaría tercera.

Nueva Mesa de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

Un "teatrillo" desde Madrid

Pese a este nuevo desencuentro entre PP y Vox, desde el bloque de la izquierda el PSOE y Unidas por Extremadura se han mostrado convencidos de todo es "un teatrillo" orquestado desde Madrid y que finalmente habrá acuerdo para investir a Guardiola.

El presidente de la gestora del PSOE, José Luis Quintana, ha pedido respeto para los extremeños. "Habrá gobierno, pero también tenemos que saber qué es lo que se está pactando en esa negociación", ha dicho tras exigir "luz y taquígrafos".

Quintana, que da por seguro que habrá gobierno "porque es lo que interesa a Guardiola", reitera que todo dependerá de Madrid y advierte "la pérdida de autonomía de Extremadura en la negociacion", algo que a los socialistas les "entristece profundamente".

En la misma línea se ha expresado la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. "Es muy triste ver que el destino de Extremadura depende de intereses ajenos, porque sabemos que el anuncio de ayer de que se cortaban las conversaciones (PP-Vox), tiene más que ver con que estamos en campaña electoral en Aragón y Castilla y León, que con le hecho de que realmente Extremadura se merezca esta parálisis de gobierno", ha trasladado.

Tensión política

La jornada, presidida inicialmente por la Mesa de Edad, se ha desarrollado sin incidentes, pero en un clima de tensión política evidente. Naharro, que ya ocupó una vicepresidencia en la pasada legislatura, se ha convertido en el octavo presidente de la Asamblea y en el segundo del PP desde la creación del Parlamento autonómico en 1983.

La nueva Mesa, con representación de los cuatro grupos, ha quedado constituida como un reflejo fiel de la fragmentación parlamentaria. Y, sobre todo, como una señal de que la investidura de María Guardiola sigue dependiendo de una negociación que, por ahora, continúa encallada.