Junts llevará al Parlament una moción que pide un concierto económico para Catalunya

Carles Puigdemont quiere que el 'pressing Junts' para que acepte el nuevo modelo de financiación se convierta en un 'pressing ERC'. El objetivo es que los republicanos reconozcan que el pacto alcanzado con el Gobierno no es lo que prometieron y que es mejorable. La primera muestra de esta estrategia se visualizará en el pleno de la semana que viene en el Parlament. Los posconvergentes, según ha podido saber EL PERIÓDICO, someterán a votación una moción sobre el concierto económico. Aunque la Cámara catalana rechazará la propuesta, ya que no hay mayoría a favor de la cuestión en la actualidad, la intención del partido liderado por Puigdemont es que los republicanos se posicionen.

El texto, que se votará la próxima semana, defiende que "el sistema de financiación más justo" para Catalunya es el concierto económico, y apunta que debe aplicarse "mediante una ley específica que regule su funcionamiento, fuera del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)". "Esta ley debe prever que la Generalitat tenga la plena soberanía fiscal y normativa sobre todos los impuestos recaudados en Catalunya, así como la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección solo a través de la Agència Tributària de Catalunya", prosigue el texto al que ha tenido acceso este diario.

Igualmente, señala que debe "incluir la metodología para determinar la cuota que la Generalitat pagará al Estado", y que esta contemplará los servicios "prestados realmente por el Estado" así como la "aportación solidaria decidida por la Generalitat". Otro punto de la moción denuncia "el déficit fiscal, que cuantifica en 22.000 millones, y que el Gobierno no haya hecho públicas las balanzas fiscales. A su vez, reclama "compensar la no ejecución histórica de las inversiones" con una "condonación del 100% de la deuda del FLA".

Los precedentes

No es la primera vez que se vota un texto de estas características, la última fue en noviembre. La moción, también presentada por Junts, reclamaba un nuevo modelo de financiación para Catalunya "en forma de concierto económico" y que quedara fuera del marco común de la LOFCA. Los posconvergentes únicamente consiguieron el apoyo de ERC, mientras que el PSC votó en contra junto a PP y Vox, y la CUP y los Comuns se abstuvieron. También durante el debate de política general, la Cámara se posicionó sobre el concierto económico, y lo mismo ocurrió en julio del año pasado.

Sin embargo, el contexto ha cambiado este mes de enero. Los republicanos siempre han votado a favor de que Catalunya salga del régimen común, pero ahora deberán pronunciarse cuando ya han cerrado el pacto con el Gobierno. La principal contrapartida de ERC para votar a Salvador Illa como president de la Generalitat fue elaborar un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya. Los republicanos aseguraron haber conseguido un "concierto económico solidario", pero este término no fue asumido nunca por los socialistas, ni en Catalunya ni en Madrid, y el acuerdo cerrado finalmente tras la reunión entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez en la Moncloa dista del contenido estipulado en verano de 2024.

El texto firmado por ERC y PSC afirmaba que Catalunya recaudaría todos los impuestos y que, posteriormente, cedería una parte al Estado por todos aquellos servicios que este presta de forma directa. También se aseguraba que la Generalitat haría una "aportación solidaria" para el resto de comunidades, aunque limitada por el "principio de ordinalidad". Finalmente, la propuesta del Gobierno es aumentar en 4.686 millones de euros la aportación que recibirá la Generalitat en 2027. La cifra no es menor, equivale prácticamente a todo el presupuesto que destina la Generalitat al año a mantener el sistema de atención primaria, a la mitad del presupuesto destinado a educación o a 1,5 veces el dinero que destina a políticas sociales.

Enmienda con texto alternativo

No obstante, Junts, cuyos votos son imprescindibles para que la propuesta salga adelante en el Congreso, mantiene que no se cumple el principio de ordinalidad y lamenta que la Generalitat no tendrá ningún tipo de capacidad normativa para decidir si quiere modificar los impuestos en Catalunya. Por esta razón, han tachado el acuerdo de "engaño" y ya han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo. En él, defenderán el concierto económico y que Catalunya salga del régimen común.

Detrás de este movimiento se esconde una estrategia de Junts que busca actuar en varios frentes. El primero es no quedar fuera del debate y alineado con el PP y Vox, quieren ahorrarse el titular de que han rechazado más dinero para Catalunya junto a estos partidos. En segundo lugar, quieren que se visualice que tienen una propuesta alternativa y obligar a ERC a posicionarse públicamente sobre el concierto económico. Deberán hacerlo cuando se vote la enmienda en el Congreso, pero antes ya se verán obligados a pronunciarse en el Parlament. Además, en última instancia, permitiendo que la ley se tramite -al presentar una enmienda con texto alternativo esto es lo que sucederá- se dejan la puerta abierta a una futura negociación. Y que siga el 'pressing ERC'.

Este martes el grupo parlamentario de Junts en el Congreso se ha desplazado hasta Waterloo para reunirse con Puigdemont y abordar la línea de actuación de sus siete diputados en los próximos meses. Los posconvergentes rompieron negociaciones con el PSOE el pasado mes de octubre por el bajo cumplimiento de los acuerdos firmados. Sin embargo, sus votos siguen siendo imprescindibles para Sánchez.