El Parlament se suma al luto por el accidente en Adamuz y baja su gran 'senyera' a media asta

El Parlament se ha sumado este martes a los tres días de luto oficial decretado por el accidente ferroviario en Adamuz, que ya suma 41 muertos y del cual aún se desconocen las causas. Todas las banderas de la Cámara, incluida la gran 'senyera' que se instaló la pasada Diada, ondean a media asta. Es la primera vez que esta nueva 'senyera' se suma a un luto, ya que desde su colocación no se había dado esta circunstancia.

Sin embargo, la actividad parlamentaria ordinaria seguirá con normalidad. Esta semana aún no hay pleno, el primero del año está previsto para la semana que viene, pero hay varias comisiones. Esta tarde, por ejemplo, el conseller Òscar Ordeig deberá explicar la evolución del brote de peste porcina. Además, esta mañana ya se están celebrando las ponencias de ley previstas. No obstante, la Mesa ha autorizado la participación y votación telemática para los diputados de Girona afectados por el temporal, para seguir las indicaciones de las autoridades de evitar desplazamientos.

Este lunes, el Parlament ya hizo un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia en Adamuz, en el que participó el presidente de la institución, Josep Rull, todos los miembros de la Mesa y varios diputados de diferentes partidos. Rull se declaró "consternado" por el accidente ferroviario y aseguró que sus "pensamientos" y su "solidaridad" estaban con las víctimas y sus familias. "Sigo con preocupación la evolución de los acontecimientos y traslado mi pésame a las personas afectadas y al pueblo andaluz", aseguró en un mensaje en las redes el mismo domingo por la noche.

También la Generalitat celebró un minuto de silencio en la plaza de Sant Jaume, junto con el ayuntamiento de Barcelona y la delegación del Gobierno en Catalunya. Además, la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ofreció ayuda a la Junta de Andalucía.

Sesión de control, a cargo de Dalmau

La reunión de este martes también ha servido para que la Junta de Portavoces estableciera el orden del día para el pleno de la próxima semana. De forma excepcional, la sesión de control la asumirá el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ejerce como president en funciones debido a la hospitalización de Salvador Illa. El jefe de la Generalitat sufre una osteomielitis púbica, una infección poco frecuente, que le mantiene ingresado en la Vall d'Hebron desde el sábado. La previsión de los médicos es que esté ingresado unos 15 días, a pesar de que su evolución es favorable.

La Cámara catalana también recibirá el jueves que viene, durante la celebración del pleno, la visita de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Es la primera vez que visita el Parlament desde que dirige la institución.