Junqueras plantea las condiciones para los presupuestos: la gigafactoría, una línea orbital y una ley de pueblos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lanzado este martes las primeras condiciones que su partido pondrá al Gobierno de Pedro Sánchez y al Govern de Salvador Illa para aprobar los presupuestos estatales y los autonómicos. El líder republicano ha pedido que haya recursos para garantizar la gigafactoría de IA proyectada en Móra la Nova; una línea ferroviaria orbital que una Vilanova i la Geltrú con Mataró sin pasar por Barcelona y una ley de pueblos para dotar de más recursos los municipios pequeños.

Lo ha dicho en el marco de la conferencia 'Una nova ambició per al Baix Llobregat', que ha pronunciado este martes desde el teatro Núria Espert de Sant Andreu de la Barca. Se trata de un ciclo que conferencias que Junqueras empezó hace dos meses. Su intención es ir a cada una de las ocho veguerías para explicar su proyecto para Catalunya y también su intención de ser el próximo candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat.

Es nuevo que Junqueras hable tan abiertamente de las condiciones para negociar las cuentas porque su partido, por ahora, rechaza sentarse a negociar tanto con el ejecutivo de Sánchez como con el de Illa. El motivo del rechazo de ERC es que el Gobierno sigue sin dar el visto bueno a que Catalunya pueda recaudar el IRPF. El líder republicano se ha ratificado este martes en la negativa a negociar, pero ya ha empezado a poner "ejemplos", que no "imposiciones", de que hará si se acaba desencallando el asunto.

Si dependiera de nosotros también querríamos que hubiera presupuestos en la Conchinchina Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Junqueras ha dedicado un buen rato al tema. Ha dicho que la gigafactoría -que será finalmente una candidatura conjunta entre Catalunya y Madrid- y la línea orbital serían peticiones para Sánchez, a quien también exigirá la modernización del Canal de Urgell. En cambio, la ley de pueblos será una petición a Illa. Al president de la Generalitat también le pedirá, si se desencalla el IRPF, recursos para un plan de rehabilitación masiva de viviendas -como explicó EL PERIÓDICO-; para potenciar la lengua catalana y su producción audiovisual y para mejorar las líneas ferroviarias existentes. "Nos gustaría llegar a un acuerdo [de presupuestos] por cuestiones como esta", ha concluido.

Más allá de las condiciones, Junqueras ha asegurado que ERC quiere que hay cuentas tanto en el Estado como en Catalunya y, si dependiera de ERC, hasta "en la Conchinchina", pero ha insistido en que primero quiere la garantía de que el Gobierno aceptará tramitar la ley de ERC en el Congreso para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF. Y si no lo hace, su partido solo se abrirá a negociar "ampliaciones de crédito" sobre las cuentas prorrogadas actuales, como ya hizo en 2025.

Apoyos a la financiación

Junqueras ya ha dado varias charlas de este tipo, pero la de este martes era la primera desde que, hace dos semanas, pactó con el presidente Pedro Sánchez la nueva financiación de Catalunya. Es por esto que ha aprovechado esta conferencia, que ha llenado el teatro, para defender el pacto y, sobre todo, para advertir de las consecuencias que tendría que el Congreso no llegue ha ratificarlo.

Así, ha admitido que será "muy difícil" encontrar los votos para que prospere, pero ha avisado de que, si no lo hace ahora, será aún más complicado de que lo haga en el futuro: "Si no se aprueba ahora, es posible que no lo haga en los próximos 4, 8 o 12 años". Se refiere a que, si en las próximas elecciones generales se abre un nuevo ciclo en España con el PP y Vox en la Moncloa, una nueva financiación así no será posible.