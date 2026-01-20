Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sesión Constitutiva

Manuel Naharro, elegido presidente de la Asamblea de Extremadura con los votos del PP

El diputado del PP ha sido designado en segunda vuelta tras haber obtenido mayoría simple con los 29 votos de su partido, un resultado que evidencia el bloqueo de las negociaciones con Vox para la investidura de María Guardiola

Vídeo | El momento en el que Manuel Naharro es elegido como presidente de la Asamblea de Extremadura

Vídeo | El momento en el que Manuel Naharro es elegido como presidente de la Asamblea de Extremadura

El Periódico Extremadura

Rocío Entonado Arias

Mérida
El diputado del PP Manuel Naharro Torres ha sido elegido nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura en sustitución de la socialista Blanca Martín. Naharro ha sido designado presidente en segunda vuelta tras haber obtenido mayoría simple con los 29 votos de los populares, un resultado que evidencia el bloqueo de las negociaciones con Vox para la investidura de María Guardiola.

Manuel Naharro saluda a María Guardiola tras ser designado presidente de la Asamblea de Extremadura.

Manuel Naharro saluda a María Guardiola tras ser designado presidente de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

Ángel Pelayo Gordillo, candidato de la formación de Santiago Abascal para este cargo, solo ha obtenido los 11 votos de su partido, al igual ha ocurrido con los nombres planteados por el PSOE (Blanca Martín, 18 votos) y Unidas por Extremadura (Nerea Fernández, siete).

Dos vueltas

En primera vuelta ninguno de los candidatos ha alcanzado la mayoría absoluta necesaria (33 votos), lo que ha obligado a repetir la votación conforme al Reglamento de la Cámara. El nuevo resultado ha confirmado la imposibilidad del bloque de derechas para articular una mayoría alternativa y ha dejado en evidencia el distanciamiento entre el PP y Vox, socios potenciales para la investidura.

La elección de Naharro se ha producido en una jornada presidida inicialmente por la Mesa de Edad, integrada por los diputados de mayor y menor edad, sin incidentes pero con un clima de evidente tensión política.

Octavo presidente

Naharro, que ya en la anterior legislatura ocupó una vicepresidencia en la Mesa, será el octavo presidente de la Asamblea de Extremadura. Sustituye a Blanca Martín, socialista que se ha mantenido durante los últimos 15 años en el cargo.

Será la segunda vez, desde la constitución del Parlamento autonómico en 1983, que el PP ocupe la Presidencia. En la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), este cargo recayó en Fernando Manzano.

