Manuel Naharro, del municipalismo a la presidencia de la Asamblea de Extremadura

La elección de Manuel Naharro Gata (Valencia del Mombuey, 4 de mayo de 1986) como presidente de la Asamblea de Extremadura ha culminado este martes una trayectoria política construida desde el poder local y el control orgánico del Partido Popular en la provincia de Badajoz. Alcalde de su localidad natal desde muy joven y durante un periodo de casi dos décadas, su perfil se ha forjado al calor del municipalismo, una escuela política que le ha servido de plataforma para dar el salto definitivo a la primera línea autonómica.

Tras los desacuerdos en el día de ayer entre PP y Vox, Naharro se ha hecho con la presidencia de la Cámara, en segunda votación, al obtener los 29 votos del Partido Popular. "Asumo la presidencia de la Asamblea de Extremadura con un profundo sentimiento de honor y responsabilidad. Sin duda, este es uno de los mayores compromisos que se pueden adquirir con esta tierra y con su gente, por eso lo hago con mucha ilusión y orgullo", ha trasladado en su primera intervención como presidente.

En el transcurso de sus palabras, ha afirmado que la política debe servir "para unir y no para alejar en tiempos de polarización". En este sentido, ha avanzado que "esta no es una legislatura más", sino "fundamental para el desarrollo de la comunidad", por eso ha reclamado "una reflexión continua" a los 65 diputados que han tomado posesión de su cargo. "Nadie va a regalar nada a Extremadura y por eso es importante la unidad. El diálogo será permanente. Extremadura lo merece", ha finalizado.

Técnico Superior en Administración y Finanzas, Naharro conoce bien el funcionamiento del Parlamento, pues durante la pasada legislatura ejerció como vicepresidente segundo de la Mesa, lo que le permitió familiarizarse con la dinámica parlamentaria, la gestión institucional y el papel arbitral que ahora debe ejercer desde una posición de máxima responsabilidad. Con apenas 21 años accedió a la Alcaldía de Valencia del Mombuey, convirtiéndose en uno de los alcaldes más jóvenes de Extremadura y encadenando desde entonces sucesivas mayorías absolutas.

Durante años presidió la Mancomunidad Sierra Suroeste, un cargo desde el que reforzó su perfil de gestor. En paralelo, fue ganando peso en la estructura orgánica del Partido Popular hasta convertirse, en 2021, en presidente provincial del PP de Badajoz, un puesto clave en una provincia históricamente adversa para los populares. Su reelección confirmó el respaldo interno y consolidó su condición de hombre fuerte de la formación en el territorio.

En las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, Naharro ocupó el número tres de la candidatura del PP por Badajoz, en un contexto de bloqueo institucional que desembocó en una nueva configuración del Parlamento. Con su designación, se ha convertido en el octavo presidente de 'La casa de los extremeños', sustituyendo a Blanca Martín, socialista que se ha mantenido en el cargo durante los últimos 10 años.

Además, destacar que será la segunda vez desde la constitución del Parlamento autonómico en 1983 que el PP ocupe la Presidencia. La primera fue durante la legislatura de José Antonio Monago (2011-2015), cuando el cargo recayó en Fernando Manzano. Ahora, Naharro deberá asumir un perfil más institucional en un momento clave para el devenir de la política extremeña, ya que la revalidación de un Gobierno presidido por María Guardiola sigue pendiente de un acuerdo con Vox.