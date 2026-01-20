El Govern mantiene su plan de aprobar los presupuestos antes de abril pese a la hospitalización de Illa

El president Salvador Illa ha dado la orden al Govern de que "se note lo mínimo posible" su ausencia mientras está hospitalizado, ahora ya en planta. Y eso incluye que no se altere el plan para que los presupuestos de 2026 estén aprobados durante el primer trimestre del año y que, por lo tanto, entren en vigor antes del mes de abril. No obstante, las negociaciones con los socios no han empezado aún formalmente, aunque en la Generalitat aspiran a inaugurarlas en los próximos días al menos con los Comuns, con quienes tienen pendiente una última reunión de balance sobre el cumplimiento de los acuerdos sellados hasta ahora.

La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha insistido en que el Govern "se dejará la piel" para amarrar un acuerdo presupuestario "lo más pronto posible" porque de ello depende disponer de más recursos para reforzar políticas de salud, de vivienda, movilidad o educación. "La acción del Govern de los próximos días y semanas se centrará en los presupuestos", ha asegurado la consellera, que ha precisado que lo que ha habido hasta ahora son encuentros con ERC y los Comuns para hacer seguimiento de lo pactado tanto para la investidura de Illa como para el apoyo a los suplementos de crédito, pero que no han abordado específicamente los presupuestos.

Citas clave pendientes

Han sido los tres días de luto oficial por la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) -y no la hospitalización del president- lo que ha postergado el encuentro con el grupo de Jéssica Albiach que había sido agendado para el lunes y que ambas partes conciben como determinante para valorar si se dan las condiciones para empezar a negociar las cuentas. También ha quedado demorado un tercer encuentro con sindicatos y patronales para amarrar una alianza social.

Se trata de citas que se volverán a convocar en los próximos días y en las que, en el caso de los Comuns, el Govern tendrá que aclarar si se impone la primera sanción por incumplimiento de los precios de los alquileres. Esta es la principal exigencia que hace el grupo de Albiach para dar por saldado lo pendiente antes de abrir el melón de los presupuestos. Paneque ha situado principios de febrero como la fecha en la que podría llegar la primera multa por saltarse el tope de precios de los alquileres fijados por ley. De nuevo, ha recordado que hay 30 expedientes incoados por la Agència de l'Habitatge de Catalunya y otros 35 por parte de Consum. Hace casi un año que el régimen sancionador está en vigor, pero el Govern alega que la tramitación es "compleja" y que hay que evitar la inseguridad jurídica para que las posibles multas no sean revocadas.

A la espera de ERC

Si los Comuns dan por buenas las explicaciones del Govern, se arrancará con ellos la negociación de presupuestos. Pero faltará ERC, que después de presentar el modelo de financiación acordado continúa reclamando que se aclare qué pasa con la recaudación del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya. Se trata de un asunto que están abordando con el Gobierno, pero la atención de la Moncloa está ahora centrada en la gestión del accidente de tren en Andalucía.

Este lunes, los republicanos ya advirtieron de que su objetivo es que su ley sobre el IRPF se vote en el Congreso la segunda quincena de febrero si no hay antes un pacto, pero el Govern de Illa no puede esperar tanto si quiere llegar a tiempo para que los presupuestos sean aprobados definitivamente en el Parlament en marzo. La coyuntura pone en jaque el calendario previsto, pero Paneque mantiene que los plazos previstos son posibles. "Sudaremos la camiseta", ha anticipado.