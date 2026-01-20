Así funciona el Govern con Illa en el hospital: el president 'conectado', Dalmau al frente y los consellers cuadrando agendas

El president Salvador Illa permanece ingresado en el hospital de la Vall d'Hebron debido a una osteomielitis púbica, un proceso de naturaleza inflamatoria infecciosa que le ha provocado un dolor intenso y fiebre en las extremidades inferiores. El jefe de la Generalitat evoluciona favorablemente y ya ha podido salir de la uci para ser trasladado a planta, desde donde sigue 'conectado' al día a día del Govern bajo la consiga de que su ausencia se note "lo mínimo posible" en la gestión del día a día.

Sus estrechos colaboradores destacan que está muy pendiente de la actualidad y que ha asumido que debe hacer reposo, pero eso no le impide responder mensajes y hacer llamadas a su equipo y al conjunto de los consellers para dar consignas e instrucciones. Desde que el domingo los médicos anunciaron que estaría hospitalizado durante dos semanas, sus funciones las ha asumido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en virtud del artículo 6 de la ley de la presidencia. El dirigente estuvo el fin de semana en Vall d'Hebron junto a la consellera de Salut, Olga Pané, y desde el lunes mueve la batuta en el Palau de la Generalitat.

La reorganización de los consellers

Dalmau ha reorganizado el equipo de consellers, que se han repartido la agenda del president en función de las temáticas, aunque el accidente de tren en Adamuz ha alterado los planes debido al luto oficial decretado por el Gobierno. De hecho, el lunes se canceló la cita entre el Govern y los Comuns para evaluar el cumplimiento de los acuerdos antes de empezar a negociar las cuentas para 2026 -que previsiblemente se celebrará esta semana- y la presentación del primer informe social de Catalunya.

Durante la jornada, Dalmau tuvo una reunión para ordenar los temas más inmediatos y se mantuvo la entrevista de Paneque en Catalunya Ràdio para lanzar el mensaje de apoyo a Andalucía. Por la tarde, se reunieron para preparar la reunión del Consell Executiu de este martes. Los consellers siguen trabajando, aunque no tienen agenda pública por el luto, pero la intención es que atiendan a los compromisos que tenía previstos Illa de forma colegiada a excepción de la agenda internacional.

Será precisamente Dalmau quien el miércoles de la semana que viene responderá a la oposición en la sesión de control en el Parlament, ya que los partidos han acordado en la Mesa que se mantengan las 'preguntas al president'.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, a su llegada a la reunión del Consell Executiu. / Lorena Sopêna / Europa Press

El conseller de la Presidència se ha estrenado este martes llevando la voz cantante en la reunión del Consell Executiu, la primera sin Illa, pero antes ha estado en contacto telefónico con el president para acabarla de ajustar. La comunicación tras salir de la uci es más fácil, al igual que lo es la posibilidad de recibir visitas, y esto facilita la interlocución directa con el president, conocido por tener una actividad frenética.

Sin cambios de calendario

"Él sigue con total atención el día a día y las cuestiones más importantes. No solo está al caso, sino que hay una comunicación fluida con él. Hemos echado de menos su presencia, pero él nos pidió que siguiéramos con la máxima normalidad y que se notara lo mínimo su ausencia", ha revelado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, después de la reunión. La propia Paneque ha ironizado con que Illa es capaz de haber seguido su comparecencia desde el hospital, dando a entender que, pese a la hospitalización, está pendiente de todo.

En el Govern están convencidos de que Illa no pasará dos semanas ingresado porque la evolución es favorable, ya no tiene fiebre y sufre menos dolor, por lo que confían en que, aunque deba seguir con el tratamiento, pueda hacerlo en casa, como han apuntado desde el equipo médico que lo atiende. "En los próximos días se espera una recuperación total", recalcan, para que no haya dudas sobre su estado de salud. Tanto es así, que en la Generalitat mantienen sus planes para aprobar los presupuestos de 2026 antes del mes de abril.