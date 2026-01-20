La ANC pide a los partidos independentistas un "frente común" ante el "expolio fiscal" de Catalunya

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha pedido este martes a los partidos independentistas que articulen un "frente común" para revertir la "insostenible" situación de "expolio fiscal" que, según denuncia la entidad, sufre Catalunya.

La vicepresidenta de la ANC, Nohemí Zafra, ha arremetido en una rueda de prensa contra el nuevo modelo de financiación acordado entre ERC y el Gobierno y ha abogado por la "unidad estratégica" de las formaciones independentistas en esta materia, después de que el pleno del secretariado nacional de la entidad aprobase el pasado sábado en Flix (Tarragona) su postura sobre el nuevo sistema.

La ANC cree que la suma de los partidos independentistas es condición necesaria para, junto a las manifestaciones populares, tener la "fuerza" para "hacer frente al Estado español y avanzar hacia la independencia", que es "la única forma de poner fin al expolio fiscal".

Zafra ha advertido a los partidos independentistas de que tendrían que estar buscando una vía para "romper con España": "El modelo fiscal propio no llegará hasta que Cataluña no consiga la plena soberanía", ha insistido.

La independencia, "la razón real de la lucha"

"Estos pactos no deben hacernos olvidar la independencia", ha dicho Zafra con relación al acuerdo alcanzado entre republicanos y el Gobierno central.

"Parece que llegando a pactos dejemos aparcada la razón real de la lucha. Lo que pidió el pueblo en 2017 fue conseguir la independencia. Por tanto, esto tiene que volver a estar encima de la mesa", ha asegurado Zafra refiriéndose al referéndum del 1 de octubre de 2017 y en alusión al pacto de ERC con el Gobierno.

De hecho, en palabras del coordinador de Estrategia y Discurso de la ANC, Benet Oliva, el pacto entre Esquerra y el Ejecutivo español "no altera las reglas que hacen posible el expolio fiscal".