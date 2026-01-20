Elisenda Alamany presenta su candidatura para ser la alcaldable de ERC en Barcelona

La secretaria general y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha formalizado este martes su candidatura a las primarias del partido en las que los militantes elegirán a su alcaldable para las elecciones municipales de mayo de 2027. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, así lo ha comunicado a través de un canal de WhatsApp dirigido a los afiliados. Allí, en una carta, ha explicado que ha decidido "dar el paso" porque ha llegado el momento de "poner Esquerra en el lugar que se merece que es liderando Barcelona". La votación interna está programada para el próximo 27 de febrero. Por ahora, es la única candidatura que se ha presentado, a la espera de que los sectores críticos de ERC decidan si presentan batalla o no. Si no lo hacen, la concejal tendrá la nominación garantizada.

En la carta a los militantes, Alamany expone los motivos que le han llevado a tomar la decisión. Argumenta que Barcelona se ha convertido en una ciudad en la que "cada vez es más difícil vivir, mantener nuestra lengua, convivir con el turismo masivo o construir un futuro" y que, ante todos estos problemas, la capital catalana merece "un proyecto independentista y de izquierdas fuerte". También manda un mensaje de unidad en clave interna: "Os pido que volvamos a creer en nosotros mismos porque el tiempo ha demostrado que este partido, cuando vamos a la una, somos imparables". Alamany aprovecha el texto para convocar a los afiliados a un acto este domingo en la cooperativa 'La Formiga Martinenca', donde empezará la recogida de avales.

Cuando vamos a la una, somos imparables Elisenda Alamany — Aspirante a alcaldable de ERC en Barcelona

Aunque el paso dado por Alamany era esperado, es una decisión cargada de relevancia. Es la primera vez que la concejal aspira a liderar la lista de ERC al Ayuntamiento de Barcelona después de que en los dos últimos comicios, en 2019 y en 2023, fuera la número dos del proyecto tras el exconseller Ernest Maragall. En esos dos comicios los resultados fueron completamente opuestos: en 2019 ERC se alzó con la victoria -aunque luego no consiguiera hacerse con la alcaldía-, mientras que en 2023 cayó a la cuarta posición.

El reto de Alamany, si consigue ser designada alcaldable, será enderezar el rumbo de ERC para que vuelva a crecer en la principal ciudad de Catalunya. En el cuartel general de los republicanos son optimistas. Apelan a la experiencia de la concejal en el consistorio y al desgaste del alcalde Jaume Collboni (PSC) tras un primer mandato. Además, Comuns y Junts deberán renovar a sus candidatos, ya que no repetirán ni Ada Colau ni Xavier Trias. El último barómetro municipal, de hace apenas un mes, sitúa a los republicanos en segunda posición en intención de voto.

Deshojando la Margarita

El plazo para presentar candidaturas a las primarias de ERC para elegir alcaldable acaba la medianoche del sábado 24 al domingo 25 de enero. La duda que sobrevuela el partido ahora es si las corrientes críticas que tiene ERC presentarán batalla contra Alamany o no. Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras, en las últimas semanas se han intensificado las reuniones para encontrar un candidato que se bata contra la secretaria general, pero por ahora no tienen una decisión tomada.

Alfred Bosch y Elisenda Alamany en una imagen de noviembre de 2024. / MARC PUIG / ERC

Los críticos han barajado nombres como el de la actual concejal Rosa Suriñach; el exdiputado y exalto cargo del Govern Oriol Amorós, y el exconseller Alfred Bosch. Bosch y Amorós ya se disputaron en otras primarias ser los alcaldables en Barcelona en 2015. Varias personas consultadas por este diario coinciden en que Suriñach y Amorós han declinado la posibilidad de presentar candidatura y que solo se mantiene abierta la posibilidad de que sea Bosch o alguien próximo a él.

Una de las dudas que pesan sobre los sectores críticos a la hora de presentar candidatura es si ahora es un buen momento para librar otra batalla contra la dirección del partido o es mejor esperar. Hay una parte de estas voces que considera que hay que presentar candidatura para demostrar que "hay alternativa" a la dirección actual de Oriol Junqueras, con quien discrepan abiertamente. Sin embargo, hay otras voces que opinan que combatir a Alamany es una guerra perdida y que es mejor esperar y disputar la siguiente: en primavera habrá otras primarias, en ese caso, para elegir al líder del partido en Barcelona.