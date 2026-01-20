La concejal Carolina Recio será la número dos de Pisarello en el pulso por ser alcaldable de Barcelona

La concejal del Ayuntamiento de Barcelona Carolina Recio será la número dos de Gerardo Pisarello en su aspiración de ser alcaldable de la capital catalana en las elecciones municipales de 2027. Con la revelación de su nombre se completa el tándem oficialista que rivalizará con el comunicador y escritor Bob Pop en las primarias para encabezar la lista, cuyo desenlace está fijado para el 20 de febrero.

El oponente de Pisarello, que formalizó su candidatura el sábado pasado, no ha revelado todavía quién lo acompañará en su intento de ser él el alcaldable, aunque en una conversación con EL PERIÓDICO anticipó que será una persona "de dentro del partido" y que conoce bien la ciudad y el ayuntamiento. Por ahora, los intentos de la candidatura del diputado en el Congreso y portavoz de Catalunya en Comú para que Bob Pop se integre en su equipo para evitar esta competición interna en el partido han sido en vano. Y es que su irrupción en el proceso, que anunció por sorpresa, ha zarandeado internamente el partido, que desde el verano trabajaba en un relevo sin sobresaltos para afrontar la etapa post Ada Colau y estar en disposición de disputar de nuevo la alcaldía de Barcelona.

El comunicador y escritor Bob Pop, en la presentación de su candidatura a las primarias de los Comuns / ACN

El comunicador, que niega que unas primarias supongan un desgaste para la formación, asegura que sale "a ganar" pese a que Pisarello cuenta con el respaldo explícito de los dirigentes más destacados del espacio, empezando por Colau y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a los que Bob Pop se define explícitamente como "el aparato". En el acto en el que ha presentado quién será su número dos, el dirigente ha vuelto a exhibir que cuenta con el respaldo de la artillería de Barcelona en Comú, mientras que su competidor ondea la bandera de ser un verso libre que busca abrir el espacio más allá de sus propias fronteras. No obstante, Pop presume de contar con el respaldo de figuras como la historiadora Rosa Lluch, hija del exministro del PSC Ernest Lluch, o el exdiputado de los Comuns Enric Bárcena.

Un mes para saber el veredicto

En términos de calendario, las primarias arrancan formalmente este martes y hasta el día 26 hay tiempo para que se registren los tándems que quieran presentarse. Por ahora, dos candidaturas han dado el paso. A partir de entonces, tendrán 10 días para lograr los avales, cinco para hacer campaña y tres para que los afiliados voten. Será el 20 de febrero cuando se proclame provisionalmente el tándem ganador. Quedará entonces poco más de un año para unas elecciones municipales en las que Barcelona en Comú quiere recuperar el terreno perdido y volver a gobernar la capital.