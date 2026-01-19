Semana clave para Extremadura: el fiasco de 2023 que PP y Vox tratan de evitar

La Asamblea de Extremadura es un órgano clave para los extremeños, no solo porque representa directamente su voluntad en las urnas, sino porque ejerce la potestad legislativa; aprueba y controla los Presupuestos de la comunidad autónoma; orienta y controla la acción de la Junta de Extremadura; y ejerce las competencias que le confieren la Constitución (https://www.congreso.es/constitucion), el Estatuto de Autonomía (https://www.asambleaex.es/estatuto-de-autonomia) y el resto del ordenamiento jurídico. Ahí es nada. Su Mesa constituye, además, el órgano de gobierno interior del Parlamento extremeño: califica y admite a trámite las iniciativas de los grupos políticos y adopta decisiones de personal, económicas, organizativas y administrativas.

Pues bien, los extremeños asistirán este martes a la constitución de la Asamblea (XII Legislatura) y a la elección de su Mesa. Los 65 diputados que ocuparán el Parlamento regional han salido de los sufragios del 21 de diciembre (29 escaños para el PP, 18 para el PSOE, 11 para Vox y 7 para Unidas por Extremadura). Es la primera vez que un partido situado en tercer lugar (Vox) logra 11 escaños. Y ello, unido a la victoria de los populares, hace que la derecha saque 14 sillones a la izquierda en la región. Nunca antes se había producido esta diferencia. De hecho, el PSOE había ganado hasta entonces diez de las once elecciones celebradas en Extremadura, siete de ellas con mayoría absoluta.

Negociaciones PP-Vox

Con este escenario, PP y Vox llevan ya días de intensas negociaciones que no han querido que trasciendan a la luz pública. Sus dirigentes afirman que las conversaciones van bien y reiteran sus prioridades y líneas rojas. Quedan poco más de 24 horas para saber si finalmente han llegado a un acuerdo en esta primera reválida, la constitución de la Asamblea, que permitirá intuir si la gobernabilidad de Extremadura será posible en la nueva legislatura. Cada grupo parlamentario puede presentar este martes un candidato a la Presidencia: si en la primera votación ninguno obtiene la mayoría cualificada, se procede a realizar una segunda votación, y resulta elegido quien obtenga un mayor número de votos. A continuación se elige al resto de los miembros de la Mesa, cuya composición también suele formar parte de un acuerdo político.

¿Harán valer PP y Vox su alianza, si es que ya la han sellado? ¿O pasará como en 2023, cuando su falta de acuerdo dio por sorpresa la Presidencia de la Cámara a la socialista Blanca Martín y, además, Vox se quedó por completo fuera de la Mesa? En aquella ocasión, PSOE y Unidas votaron de forma conjunta lo que habían pactado. Vox y PP, por contra, apoyaron a sus respectivos candidatos (Ángel Pelayo Gordillo y Abel Martín, respectivamente).

¿Cómo se constituye la Asamblea? Apertura del pleno: la sesión constitutiva arranca con la Mesa de Edad. Quién la integra: la preside el diputado de mayor edad y actúan como secretarios los dos más jóvenes. Lectura de la convocatoria: el secretario de menor edad lee el decreto de convocatoria y la relación de diputados electos. Constancia de incidencias: se deja constancia de los diputados presentes y de los recursos contencioso-electorales, si los hubiera, indicando los electos afectados. Juramento o promesa: los diputados presentes juran o prometen acatar la Constitución y el Estatuto. Orden del acto: empiezan la presidencia y secretarios de la Mesa de Edad y se continúa por orden alfabético. Elección de órganos: cumplido ese trámite, se procede a la elección de la presidencia del Parlamento y del resto de miembros de la Mesa. Declaración de constitución: una vez elegidas, la presidencia declara constituida la Mesa (siempre que estén presentes al menos un vicepresidente y un secretario) y, acto seguido, declara constituida la Asamblea, indicando la legislatura correspondiente. Cierre institucional: la presidencia puede cerrar la sesión con un discurso institucional sin debate.

Rumbo a la investidura

Además, lo que ocurra este martes será ya una clara evidencia ante la cita decisiva para saber si Extremadura es gobernable o debe repetir elecciones: la investidura de la Presidencia de la Junta, que tendrá lugar en el margen de un mes. La candidata del PP, María Guardiola, reúne más escaños que toda la izquierda junta, de modo que podría serlo con la abstención de Vox en esa sesión de investidura.

En 2023, y tras el fracaso de PP y Vox en la constitución de la Asamblea de Extremadura, alcanzaron un acuerdo para gobernar en coalición que permitió la investidura de Guardiola en segunda votación, con los apoyos favorables de PP y Vox. El contenido de ese pacto puso a la formación de Santiago Abascal al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y le otorgó el senador por designación autonómica (Pelayo Gordillo). María Guardiola puso como línea roja el tema de la violencia machista y asumió directamente las competencias en materia de Igualdad.