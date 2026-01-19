Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diagnóstico del president

Salvador Illa sufre una "patología inflamatoria" en la zona lumbar que "podría ser una infección", según los médicos

Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico

El conseller Albert Dalmau asume las funciones de Salvador Illa como president durante su hospitalización

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la última reunión semanal del Govern, el pasado día 13.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la última reunión semanal del Govern, el pasado día 13. / Andreu Dalmau / EFE

Júlia Regué

Júlia Regué

Barcelona
El equipo médico del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha informado este lunes de que le siguen practicando pruebas al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que permanecerá ingresado dos semanas tras sufrir una "pérdida de fuerza" en músculos de las extremidades inferiores. Después de que descartaran patologías graves vasculares o tumorales, han informado de que Illa está estable y con ganas de recuperarse, y que las pruebas indican que sufre una "patología inflamatoria" en la zona lumbar, que podría ser una "infección".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el gerente del hospital de la Vall d'Hebron, Albert Salazar, ha señalado que este es el diagnóstico al que apunta el equipo médico, y que el president ha tenido fiebre hasta estas últimas horas. "Con tratamiento antibiótico sería suficiente, y habrá buena evolucionado. Se ha estudiado de forma precoz", ha indicado. Así, ha dicho que Illa seguirá previsiblemente un día más en la unidad de vigilancia, y no bajará a planta. En principio se mantiene la previsión de que esté dos semanas ingresado.

"Es una persona sana, que no tiene ccomorbilidades y eso nos hace ser optimistas en que la respuesta será buena", ha concluido.

El president fue trasladado el sábado por la tarde a la Vall d'Hebron, en una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras notar una pérdida de fuerza en las piernas cuando se disponía a salir a correr, como hace casi diariamente, antes de iniciar su agenda institucional.

Tras las pruebas practicadas, que han incluido resonancias magnéticas y TAC, el equipo médico concluyó que Illa no ha sufrido ninguna patología grave -ni ictus ni tumor, entre otras dolencias- y se está trabajando para acabar de concretar el diagnóstico, los médicos apuntan que el origen de su afección es inflamatorio.

