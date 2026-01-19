Manos Limpias se persona como acusación popular en el juzgado de Córdoba y reclama una pericial que evite la destrucción de pruebas

Manos Limpias, una organización habitual en las causas abiertas contra el entorno o el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha presentado su personación en las diligencias abiertas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro (Córdoba), cuya jueza titular es la que se encontraba de guardia con ocasión del accidente ferroviario entre trenes de alta velocidad en las cercanías de Adamuz. Se trata de la primera acusación popular solicita ser parte en el procedimiento, mientras que otras organizaciones, como Liberum o Iuistitia Europa, lo están considerando.

Además del escrito formal de personación como acusación popular, reclama la "imprescindible y urgente" elaboración de un informe pericial independiente, a fin de evitar la "destrucción de pruebas esenciales" para el esclarecimiento de los hechos, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes de esta organización.

Desde Manos Limpias ya se habla de la necesidad de aclarar si lo sucedido puede terminar en una investigación criminal --por un delito de homicidio imprudente, apuntan--, si bien las diligencias judiciales son de momento de tipo forense, centrándose en la identificación de las víctimas y en la aclaración de las casusas del choque entre los trenes afectados.

"Por encima de cualquier consideración sobre la prestación del servicio público debe prevalecer el derecho a conocer la verdad de lo sucedido, especialmente cuando se trata de un suceso que ha costado la vida a decenas de personas", agrega Manos Limpias en un comunicado.

Criminalística de la Guardia Civil

En todo caso, tal y como ha informado ya esta redacción, La Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, la misma que rige a la UCO, interviene ya en el caso del accidente ferroviario de Adamuz, después de que Interior haya decidido enviar a los agentes de la Unidad Central de Criminalística del instituto armado a la zona del siniestro. Los especialistas, enviados desde la Dirección General del cuerpo en Madrid, trabajan desde primera hora de la mañana en la recogida de muestras biológicas y otro tipo de investigaciones forenses, así como en la acumulación de datos para el juzgado, confirman fuentes de Interior.

Desde la organización denunciante, sin embargo, señalan que valorarán la actuación en la zona de la Guardia Civil, si bien inciden en que deben evitarse "situaciones ya vividas", en alusión al tratamiento que se dio a los vagones tras el atentado del 11-M en Madrid.

En cuanto a la labor de la Guardia Civil, los trabajos policiales sin situ están, indican las mismas fuentes, "en la fase de inspección ocular, toma de imágenes y redacción de informes" para el Juzgado de Instrucción 2 de Montoro (Córdoba), si bien los agentes de la Comandancia de Córdoba permanecen atentos a primeras informaciones sobre avisos que pudieran cursarse en o desde la Agencia de Infraestructuras Ferroviarias sobre un mal estado de la vía.