Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaEncuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Accidente ferroviario

Los líderes de la UE envían su pésame por el accidente de trenes: "Europa está con el pueblo español"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han sido tres de las primeras figuras políticas en transmitir sus condolencias

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo. / EPP Group - Archivo

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las autoridades de la Unión Europea han expresado su consternación por el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han descarrilado dos trenes de alta velocidad, y han mandado su más sentido pésame a los allegados de las víctimas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado "consternado por el terrible accidente" ocurrido en la localidad cordobesa, en un mensaje difundido en redes sociales con el que ha manifestado "(su) más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".

"Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha agregado.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado en su cuenta de X las "terribles noticias" sobre Adamuz y ha transmitido sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y "al pueblo español".

Von der Leyen también ha deseado "una rápida y completa recuperación a los heridos", y ha asegurado que estado noche las víctimas están en sus "pensamientos".

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha deseado a las familias y seres queridos de las víctimas que encuentren "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles".

"Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha añadido en otro mensaje en redes sociales.

También ha reaccionado al accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en redes sociales ha lamentado la "tragedia ferroviaria (que) sacude Andalucía". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está con ustedes", ha declarado.

Al menos 21 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
  2. Encuesta CIS: Sánchez mantiene su ventaja sobre Feijóo pese al batacazo del PSOE en Extremadura
  3. Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
  4. Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
  5. Julio Iglesias encarga su defensa a José Antonio Choclán, el 'abogado de los pactos' que logró ventajas para Aldama
  6. El president Salvador Illa, atendido en el hospital por una indisposición tras practicar deporte
  7. IU certifica el fracaso de Sumar y aboga por una alternativa con nuevo nombre para atraer a Podemos
  8. El presidente Salvador Illa sigue hospitalizado por una afección muscular, a la espera de más pruebas médicas

Óscar Puente: "El tren Iryo es nuevo y la vía está renovada. El accidente es tremendamente extraño"

Óscar Puente: "El tren Iryo es nuevo y la vía está renovada. El accidente es tremendamente extraño"

Puente considera "raro y difícil de explicar" el accidente de ferrocarril de Córdoba

Sánchez transmite sus condolencias en "una noche de profundo dolor" para España

Sánchez transmite sus condolencias en "una noche de profundo dolor" para España

Los líderes de la UE envían su pésame por el accidente de trenes: "Europa está con el pueblo español"

Los líderes de la UE envían su pésame por el accidente de trenes: "Europa está con el pueblo español"

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Colas en la estación de trenes de Córdoba tras el corte del tráfico ferroviario por el accidente de Adamuz

Sánchez y Feijóo cancelan su reunión de este lunes ante el "grave" accidente en Córdoba

Sánchez y Feijóo cancelan su reunión de este lunes ante el "grave" accidente en Córdoba

Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico

Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico