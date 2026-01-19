Accidente ferroviario
Los líderes de la UE envían su pésame por el accidente de trenes: "Europa está con el pueblo español"
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han sido tres de las primeras figuras políticas en transmitir sus condolencias
EP
Las autoridades de la Unión Europea han expresado su consternación por el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) en el que han descarrilado dos trenes de alta velocidad, y han mandado su más sentido pésame a los allegados de las víctimas.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado "consternado por el terrible accidente" ocurrido en la localidad cordobesa, en un mensaje difundido en redes sociales con el que ha manifestado "(su) más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".
"Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha agregado.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado en su cuenta de X las "terribles noticias" sobre Adamuz y ha transmitido sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y "al pueblo español".
Von der Leyen también ha deseado "una rápida y completa recuperación a los heridos", y ha asegurado que estado noche las víctimas están en sus "pensamientos".
Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha deseado a las familias y seres queridos de las víctimas que encuentren "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles".
"Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha añadido en otro mensaje en redes sociales.
También ha reaccionado al accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en redes sociales ha lamentado la "tragedia ferroviaria (que) sacude Andalucía". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está con ustedes", ha declarado.
Al menos 21 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad registrado en Adamuz (Córdoba) sobre las 19.45 horas de este domingo, y el posterior choque de otro tren que circulaba en sentido contrario por la vía contigua, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo de emergencias.
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- Encuesta CIS: Sánchez mantiene su ventaja sobre Feijóo pese al batacazo del PSOE en Extremadura
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
- Julio Iglesias encarga su defensa a José Antonio Choclán, el 'abogado de los pactos' que logró ventajas para Aldama
- El president Salvador Illa, atendido en el hospital por una indisposición tras practicar deporte
- IU certifica el fracaso de Sumar y aboga por una alternativa con nuevo nombre para atraer a Podemos
- El presidente Salvador Illa sigue hospitalizado por una afección muscular, a la espera de más pruebas médicas