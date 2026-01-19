Coalición electoral
Junts e Impulsem Lleida volverán a concurrir juntos a las elecciones municipales
Junts per Catalunya e Impulsem Lleida han reeditado este lunes su acuerdo de coalición para volver a presentarse juntos a las próximas elecciones municipales de 2027. El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, y su homólogo en el partido con el que se alían, Manel Solé, han formalizado el acuerdo en un acto celebrado en la capital leridana, un pacto que se extiende a todos los municipios de la zona, incluidas todas las comarcas de la demarcación.
Durante el evento en el que se ha firmado el pacto, Turull ha celebrado la alianza y ha dicho que confía en replicar este acuerdo en otras localidades porque ha tenido un efecto “multiplicador”.
"La otra vez firmamos con un interrogante y ahora lo hacemos contentos y convencidos por la experiencia de estos dos años y medio", ha defendido Turull, mientras que Solé ha remarcado la capacidad de ambas formaciones para trabajar "codo con codo dejando de lado los partidos". El acuerdo, señalan, busca "hacer la vida más fácil" a los leridanos y que representan "la defensa de la igualdad de oportunidades en las comarcas leridanas".
En un comunicado, señalan que la zona necesita "un impulso urgente" para hacer frente a las diversas crisis que padece —económica, demográfica y de modelo productivo— y que se necesita "un abordaje especial por parte de todas las administraciones".
Al acto también han asistido la secretaria de organización de Junts, Judith Toronjo; el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals; la presidenta de la veguería, Anna Feliu; y el presidente de Impulsem, Antoni Villas, entre otros responsables.
