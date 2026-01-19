Huelga de pescadores contra las normas de la UE: "Cada medida nueva que nos piden es más absurda"

Las pescaderías españolas van a estar este martes sin género fresco, o al menos sin pescado recién capturado, después de la parada generalizada que han llevado a cabo las cofradías de pescadores de todos los puertos del país este lunes. Protestan contra el nuevo Reglamento de Control de Pesca que les ha impuesto la Unión Europea (UE). Los profesionales, que se exponen a sanciones de 600 euros como mínimo si no se adaptan a los nuevos requisitos, denuncian que Bruselas ha pasado por el mismo rasero a todas las flotas pesqueras, sin tener en cuenta la especificidad, por ejemplo, de quienes faenan en el Mediterráneo.

"Nos han tomado a todos por pescadores industriales, cuando no lo somos, y nos han aplicado medidas que solo nos ahogan por el exceso de burocracia que implican", criticaba este lunes uno de los afectados que han secundado la protesta convocada por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP). Durante toda la jornada y por toda la geografía española ha habido paros y movilizaciones, el mismo día en que estaba ya prevista una reunión con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, para tratar sobre el controvertido reglamento, que, entre otras cosas, les obliga a comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto y les insta a registrar todas las capturas a partir del primer kilo peso, unas exigencias que, según el sector, no se ajustan a la realidad diaria de la flota de bajura, que es la que más se practica en el Mediterráneo catalán.

El gerente de la Confraria de Pescadors de Barcelona, Javier Carrasco, lee un manifiesto este lunes. / David Zorrakino / Europa Press

En el puerto de Vilanova i la Geltrú (Garraf), Joaquim repasaba este lunes por la mañana el estado de las redes desplegadas sobre el suelo. "Es cierto que la protesta nos ha pillado en plena veda, que justo empezamos la semana pasada, pero aunque hubiéramos podido salir, estoy seguro de que nadie lo habría hecho", proclamaba este veterano de la mar, mientras hacía tiempo para unirse a la concentración que a mediodía había convocado la dirección de la cofradía local.

"Si quieren que cerremos, que dejemos la actividad de manera definitiva, que nos lo digan ya, pero es que cada nueva medida que nos piden desde Europa es más absurda", lamenta el pescador, que asegura que "hasta los inspectores nos están diciendo que este nuevo reglamento es imposible de cumplir para nosotros".

"Obligaciones peligrosas e inaplicables"

La FNCP ha denunciado que la nueva norma impone "obligaciones inaplicables que ponen en jaque a miles de pescadores". Considera inadmisible la imposición de un preaviso de llegada a puerto de cuatro horas para embarcaciones que faenan a pocos minutos de la costa. "¿Qué se supone que tenemos que hacer? Parar, esperar y perder dinero en el mar solo para cumplir un trámite burocrático", indica el presidente de la FNCP, Basilio Otero, quien ha recalcado que esta obligación rompe la cadena logística y pone en riesgo la seguridad de las tripulaciones.

En cuanto a la medida de 'kilo cero', la que obliga a que todas las flotas pesen el género capturado en la misma barca, antes de desembarcar, siempre y cuando se hayan pescado más de un kilo de cada especie, las cofradías consideran que está desconectada de la realidad. "Pretender que un pescador pese gramos en cubierta, con el barco en movimiento y en plena faena no es control, es desconocimiento de cómo se opera en el mar". Recuerdan, por ejemplo, que en una jornada de pesca, en el Mediterráneo se capturan ejemplares de diversidad de especies, a veces de varias decenas, y la nueva obligación de tener que pesarlas una a una supone una carga de trabajo añadida.