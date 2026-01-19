Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia en la alta velocidad

Catalunya ofrece ayuda a Andalucía y rechaza especular sobre las causas: "Ahora toca atender a las víctimas"

El Parlament convoca un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos en el accidente

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en rueda de prensa / ACN

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Generalitat se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para trasladar el pésame por las víctimas mortales del accidente de alta velocidad en Córdoba y para ofrecer toda la ayuda posible. Así lo ha explicado la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en declaraciones a Catalunya Ràdio. Paneque también ha asegurado haber hablado con el ministro Óscar Puente y con el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, así como con representantes de Adif y Renfe.

"Queremos trasladar el pésame al pueblo de Andalucía y a todos los familiares", ha afirmado la socialista. También el Parlament ha convocado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas y se han anulado los actos políticos previstos durante la jornada. Según el último balance oficial, el accidente, del que aún se desconocen las causas, ha dejado al menos 39 muertos y más de 100 heridos.

En la misma entrevista, Paneque ha rechazado entrar en especulaciones sobre qué provocó el choque entre dos trenes de alta velocidad a la altura de Adamuz y ha señalado que "ahora es momento de atender a las víctimas". Sin embargo, en la línea de las explicaciones hechas por el ministro Puente, la portavoz de la Generalitat ha subrayado que "nada hacía pensar que se pudiera producir un accidente de estas características".

El titular de Transportes aseguró este domingo por la noche que el siniestro era "tremendamente extraño", ya que se había producido en una recta, el tren era relativamente nuevo y la vía había sido renovada en ese punto recientemente.

El estado de Illa

Por otra parte, la consellera también se ha referido al estado de salud del president Salvador Illa, que continúa ingresado en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) de la Vall d'Hebron por una pérdida de fuerza en las extremidades inferiores. Según el último diagnóstico, se trataría de una "patología inflamatoria" en la zona lumbar posiblemente deribado de una "infección". Paneque ha asegurado que el president se encuentra bien y sigue conectado a la actualidad, a la espera de más pruebas médicas.

Preguntada por el tuit de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, interpelando al president y reclamando saber si él también había tenido que "esperar turno" en urgencias, Paneque ha dicho que no le "sorprende" pero ha señalado que es una demostración de su "bajeza moral". "Esta manera de hacer no conecta con los catalanes", ha sostenido, tras recordar que el resto de partidos han dejado de lado las diferencias ideológicas y han trasladado mensajes de apoyo al president.

TEMAS

