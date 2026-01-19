Por acoso y revelación de secretos
Alvise declarará el próximo lunes en el Supremo para responder por la querella de sus excompañeros de 'Se acabó la fiesta'
El mismo día en que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena está escuchando a los dos eurodiputados que se querellaron contra Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise’, por los delitos de acoso y revelación de secretos, el cabeza de la lista 'Se acabó la fiesta' (SALF) ha sido citado a declarar el próximo lunes día 26.
El instructor de esta causa, la cuarta abierta contra Alvise, tiene en cuenta que el eurodiputado ha mostrado por escrito su disposición de comparecer voluntariamente antes de pedir el suplicatorio a la eurocámara. Marchena le preguntó cuando abrió diligencias previas para investigar los hechos que le atribuyen los dos eurodiputados que concurrieron en la misma lista a las pasadas elecciones europeas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- Encuesta CIS: Sánchez mantiene su ventaja sobre Feijóo pese al batacazo del PSOE en Extremadura
- Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico
- Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
- Julio Iglesias encarga su defensa a José Antonio Choclán, el 'abogado de los pactos' que logró ventajas para Aldama
- El president Salvador Illa, atendido en el hospital por una indisposición tras practicar deporte
- IU certifica el fracaso de Sumar y aboga por una alternativa con nuevo nombre para atraer a Podemos