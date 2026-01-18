Sumar acusa a Sánchez no "cuidar" la coalición y exige una reunión para acordar las medidas de vivienda

El anunció que lanzó Pedro Sánchez a inicios de semana sobre otorgar una bonificación fiscal "completa", del 100% en el IRPF, a los propietarios que renueven los contratos sin incrementar el precio ha abierto una grieta en el Gobierno de coalición. El rechazo inmediato de Sumar a la medida, de la cual no tenían conocimiento, ha ido creciendo con el paso de los días. Este domingo, la co-coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha llegado a acusar al presidente del Gobierno de no "cuidar" la coalición y ha exigido una reunión para pactar una propuesta de vivienda alejada de los "regalos" a los propietarios.

"Para nosotros, cuidar el Gobierno no es lanzar medidas unilaterales que nadie va a apoyar. Cuidar el Gobierno es sentarse con los socios, es negociar, pero, sobre todo, es acordar soluciones reales", ha dicho Hernández tras una reunión del Grupo Coordinador del partido. En esta línea, ha sostenido que el PSOE "tiene que sentarse y pactar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno porque la que han presentado por su cuenta ya está políticamente muerta".

La dirigente de Sumar ha recalcado que ellos no apoyarán la iniciativa cuando llegue al Congreso y ha recordado que Sánchez tampoco tiene el apoyo de otras formaciones de izquierdas. Tanto ERC, como EH Bildu y Podemos criticaron de manera tajante la intención del PSOE de conceder incentivos fiscales. "O se legisla para que con la vivienda no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros", vaticinó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el diputado abertzale Oskar Matute tildó la propuesta de "tomadura de pelo".

Las medidas

"Las medidas que ha puesto el PSOE encima de la mesa no funcionan y ningún partido progresista las va a apoyar", ha recalcado Hernández, antes de subrayar que "regalar dinero a los rentistas no baja el alquiler". A este respecto, Sumar ha planteado esta semana la posibilidad de aprobar una moratoria de los contratos de alquiler que venzan en los próximos dos años para evitar nuevas subidas de precio. Sin embargo, el ala socialista del Gobierno considera que esta medida sería inconstitucional.

Hernández ha recuperado esta propuesta como una de las que se debe aplicar para hacer frente a la crisis de la vivienda y a esto le ha sumado la necesidad de regular el alquiler de temporada y el habitacional. Actualmente, hay una norma pactada entre el Gobierno y sus socios de izquierdas en esta línea, pero Junts se opone, por lo que cuando se lleve el texto a votación en el pleno lo más seguro es que decaiga.

No obstante, la co-coordinadora de Sumar se ha mostrado abierta a negociar con el PSOE una propuesta conjunta. "La ciudadanía está enfadada y lo que quiere son soluciones urgentes, no queremos regalos a los de siempre. Queremos cerrar un acuerdo que de verdad resuelva la emergencia habitacional que vive nuestro país", ha sentenciado. Por lo pronto, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, aprovechará la reunión con Sánchez del próximo martes sobre Ucrania para poner sobre la mesa el asunto de la vivienda.