Los socios y la oposición apoyan al president Salvador Illa durante su ingreso hospitalario: “tranquilidad y confianza”

El ingreso hospitalario del president de la Generalitat, Salvador Illa, a generado reacciones políticas en Catalunya y en el conjunto del Estado, con mensajes de ánimo, apoyo personal y garantía de normalidad institucional mientras permanece ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Desde el Govern se ha trasladado un mensaje de tranquilidad y se ha subrayado que el president se encuentra estable, consciente y con ganas de volver al trabajo, aunque debe centrarse en su recuperación. “El president está estable, consciente y con ganas de volver al trabajo, pero ahora debe centrarse en su recuperación para regresar lo antes posible”, ha señalado el conseller de Presidència, Albert Dalmau.

Mensajes de apoyo de los partidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado públicamente su apoyo al president Illa a través de un mensaje en la red social X: “Todo mi cariño y mi apoyo, compañero. Sé de tu tesón y fortaleza. Estoy seguro de que esto es solo una pequeña pausa y pronto estarás de vuelta. Molta força, amic”.

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, también ha trasladado su apoyo en X, donde le ha deseado “una completa y rápida recuperación” y le ha enviado “ánimos y fuerza”.

Junts per Catalunya ha expresado su deseo de una rápida y plena recuperación, ha enviado un mensaje de ánimo y ha manifestado su confianza en los equipos médicos para una evolución favorable que le permita retomar su actividad institucional lo antes posible.

También se ha pronunciado el presidente del Partido Popular de Catalunya (PPC), Alejandro Fernández, quien ha deseado “una rápida recuperación” al president Illa y le ha enviado “un fuerte abrazo”. Por su parte, el president Salvador Illa ha asegurado en X que se encuentra “bien y con ánimo”. En su mensaje, ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y la labor del personal sanitario que lo atiende en el Hospital Vall d’Hebron, y ha señalado que le esperan “unos días de pruebas y de recuperación”.

Desde el grupo Sumate+ también han mostrado su apoyo en X con el mensaje: “Seguro que muy pronto estarás al frente. Fuerza.” Illa permanecerá ingresado durante unas dos semanas tras sufrir una pérdida de fuerza en la musculatura de las piernas, que le provoca un dolor incapacitante para caminar. Según el equipo médico, su estado es estable y, por el momento, se han descartado las causas más graves del déficit motor, aunque continuará sometiéndose a pruebas para determinar el origen de la dolencia.