Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico

El president de la Generalitat, Salvador Illa, está estable, pero permanecerá ingresado al menos dos semanas por una pérdida de fuerza de la musculatura de las piernas, según ha explicado el equipo médico que lo atiende en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Por ahora han sido descartadas las causas más graves del "déficit motor" que le provoca un dolor incapacitante para caminar, pero continuará sometido a pruebas para diagnosticar la causa de la dolencia y deberá iniciar la rehabilitación. La principal hipótesis con la que se trabaja es que el origen sea inflamatorio. Mientras esté hospitalizado, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, asumirá las funciones del president.

Los encargados de dar el parte médico del estado del president han sido el doctor Albert Salazar, director gerente de Vall d'Hebron; la doctora Patricia Pozo, jefa del servicio de Neurología del hospital; el doctor Manel Escobar, director clínico del Servicio de Diagnóstico para la Imagen; y la doctora Judith Sánchez-Raya, jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Según han relatado, el president llegó a urgencias en una ambulancia del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) el sábado por la tarde con un cuadro "hiperagudo" de dolor por una pérdida de la fuerza de los músculos de las extremidades inferiores.

Descartadas las causas más graves

Se le aplicó el protocolo habitual ante esta sintomatología y se le hizo un TAC y una resonancia para descartar las causas más graves de tipo vascular -como ictus o trombo-, traumático o tumoral. A continuación, lo sometieron a una resonancia magnética para descartar que el origen fuera de la columna vertebral y la médula espinal y se le volvió a repetir al cabo de 12 horas. Todas estas dolencias, de carácter más grave, han sido descartadas. Sin embargo, continúan buscando el diagnóstico. "En estos momentos han quedado descartadas las causas emergentes y potencialmente graves que requieren de actuación inmediata, pero proseguimos con el estudio de cuál es el origen del dolor y pérdida de fuerza de las piernas", han afirmado.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto / ACN

En estos momentos, Illa está ingresado en la unidad de vigilancia intensiva para seguir su evolución clínica y se espera que este lunes pueda ser trasladado a la planta de lesionados medulares para empezar a hacer rehabilitación "intensiva" para revertir el déficit motor en las piernas. Los próximos pasos, han detallado, es hacerle una resonancia de cadera y análisis seriados para ir evaluando su evolución.

Está estable, animado y colaborativo, con ganas de recuperarse, pero en estos momentos es un paciente más Albert Salazar — Director gerente del Hospital Vall d'Hebron

El president lleva hospitalizado desde el sábado por un intenso dolor en la pierna que, según han explicado los sanitarios, empezó antes de practicar deporte por la mañana. Lo intentó, pero no pudo. Aún así, completó su agenda, una visita al Ayuntamiento de Ascó. Pero al notar que la dolencia persistía, acabó siendo trasladado de urgencia a Vall d'Hebron. En todo momento ha estado estable e incluso despachando asuntos de trabajo, según han ido informando desde el equipo de Presidència. "Está estable, animado y colaborativo, con ganas de recuperarse, pero en estos momentos es un paciente más", ha asegurado el doctor Salazar.

Estable y activo

De hecho, el mismo president ha lanzado un mensaje en la red X. "Me encuentro bien y con ánimos. Me tocan unos días de pruebas y de recuperación", ha asegurado, además de agradecer al personal sanitario del hospital su atención y profesionalidad. No ha tardado en dar la orden de "continuar" con la agenda ordinaria del Govern y ha encargado al conseller Dalmau que asuma sus funciones mientras él se recupera.

Se desconoce, por ahora, si las dos semanas de ingreso serán suficientes para que Illa pueda volver a su actividad con normalidad; de la misma manera que tampoco se sabe cuándo podrá volver a hacer deporte. El dirigente corre habitualmente por las mañanas y ha participado en maratones como la de Barcelona, que el año pasado completó en menos de cuatro horas. De hecho, tenía en su agenda correr la Mitja Marató de Granollers este domingo. Ahora, su prioridad será la rehabilitación, aunque su equipo asegura que desde el ingreso no ha dejado de gestionar asuntos.